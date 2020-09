Gordon Ramsay a une réputation très particulière.

Non, non, nous ne parlons pas de la façon dont Internet a momentanément cru qu’il était Nathan Drake d’Uncharted. Et nous ne parlons pas de la façon dont il a licencié 500 personnes, puis fait la promotion de sa série YouTube.

Nous parlons de son honnêteté brutale … Le mec en a essentiellement construit une carrière entière, un peu comme Simon Cowell ou même Howard Stern, dans une certaine mesure.

Eh bien, «l’honnêteté brutale» est une façon de décrire Gordon Ramsay. Un autre serait qu’il est impoli, méchant, intitulé un **. Mais tout est une question de perspective. Bien que nous soyons sûrs que Guy Fieri penserait que Ramsay est ce dernier.

Peut-être que Mary Berry ressent la même chose.

Après tout, Ramsay a absolument refusé de cuisiner avec elle. Et c’est un gros camouflet, du moins en Angleterre où Mary Berry règne en maître.

Alors, pourquoi ferait-il ça?

Pour des raisons de contexte, il est assez important que vous sachiez exactement qui est Mary Berry. Alors que Gordon Ramsay et Jamie Oliver sont peut-être les deux chefs masculins les plus célèbres du Royaume-Uni, Berry est sans aucun doute la femme la plus célèbre. Plus précisément, Berry est la «reine des gâteaux». C’est une bonne Anglaise aux manières douces. Quelqu’un qui ne serait pas surpris en train de dire quelque chose d’inapproprié à la télévision … Mais cela ne veut pas dire qu’elle n’est pas une critique gastronomique sévère …

À 21 ans, Mary Berry étudie à la prestigieuse école culinaire Le Cordon Blue. Cela lui a permis de travailler sur divers programmes liés à la cuisine et d’écrire quelques livres de cuisine à succès. De 2010 à 2016, elle a travaillé comme l’un des juges sur BBC One’s The Great British Bake Off (qui est connu en Amérique sous le nom de « The Great British Baking Show »). C’est l’émission pour laquelle Mary Berry deviendrait la plus connue, et l’émission qui l’a amenée à se heurter au chef Gordon Ramsay.

Dans le spectacle, les boulangers amateurs s’affrontent pour créer la pâtisserie ou le gâteau le plus délicieux. Il y a une série de tours éliminatoires jusqu’à ce qu’un gagnant soit choisi. C’est assez standard, en ce qui concerne les concours de cuisine. Mais The Great British Bake Off est ridiculement populaire, il est donc logique qu’il ait lancé Mary Berry dans la célébrité.

Berry a quitté la série en 2016 mais a continué à créer diverses autres émissions de cuisine, y compris sa prochaine Mary Berry’s Simple Comforts, qui sortira en septembre 2020 sur BBC2 au Royaume-Uni.

Lorsque Mary Berry a quitté The Great British Bake Off, son travail a été offert au chef cuisinier Gordon Ramsay. Mais Ramsay a déclaré publiquement qu’il ne voulait rien avoir à faire avec cela.

Plus précisément, il a dit qu’il n’était « pas très doué pour être des secondes bâclées ».

Plus tard, on lui a demandé s’il envisagerait de le faire, ce à quoi il a simplement répondu « putain non! »

Puis a ajouté: «Je ne veux pas être la version masculine de Mary Berry. Je suis 30 ans plus jeune et plus ridée qu’elle de toute façon. »

Alors que beaucoup considéraient cela comme une insulte envers Berry, Ramsay l’a en fait défendue en affirmant que l’émission devrait l’honorer et ne pas vendre sa position à la meilleure chose suivante.

Cependant, les deux ont déclaré publiquement qu’ils ne s’aiment pas et qu’ils ne voudraient pas travailler ensemble … En tant de mots, de toute façon …

Trois ans avant que Ramsay ne se voie offrir la position de Berry sur The Great British Bake Off, Berry l’a publiquement critiqué. Selon The Telegraph, elle «déteste la programmation de Gordon Ramsay» en raison de la façon dont il peut être cruel, bruyant et profane. Elle a également ajouté qu’elle aimait les spectacles de Jamie Oliver jusqu’à ce qu’il devienne «irritant».

En bref, Mary Berry peut être aussi brutalement honnête que Gordon Ramsay. Elle ne jure tout simplement pas comme lui … Bien sûr, c’est quelque chose que Ramsay a contesté en 2017 quand on lui a proposé le poste de Berry dans The Great British Back Off.

«C’est un peu hypocrite», a déclaré Ramsay au Sun. « Je pense que Mary Berry est un peu comme la reine – quand ils jurent, ils le font à voix basse. »

Il a ensuite continué …

« Malheureusement, je ne peux pas le retenir sous mon souffle si bien joué Mary. »

Essentiellement, Ramsay appelait Berry un hypocrite en public. Aie!

Compte tenu de leur dégoût l’un pour l’autre personnellement et du manque de respect de Mary Berry pour la programmation de Gordon Ramsay, il est très peu probable que les fans d’émissions de cuisine verront jamais ces deux-là partager l’écran. Mais peut-être que ce serait trop de personnalité pour nous? Après tout, nous voulons juste voir de la nourriture vraiment magnifique se faire. Nous pourrions nous passer de certains combats.

