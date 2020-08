Gordon Ramsay est l’un des chefs les plus célèbres du monde, et une partie de cet appel provient de son approche acharnée dans la cuisine. Ramsay a acquis la réputation de ne pas avoir peur de dire les choses comme elles sont lorsqu’il s’agit de critiques sévères dans les concours qu’il juge et les chefs qu’il forme.

Même sa propre fille n’est pas à l’abri de sa critique exagérée. En fait, ceux qui n’ont jamais regardé l’une des émissions de Ramsay le reconnaissent probablement à partir d’un mème qui apparaît fréquemment sur les réseaux sociaux.

Maintenant, Ramsay a ramené ce mème dans un but très précis.

Gordon Ramsay n’était presque pas un chef du tout

Il est difficile d’imaginer Ramsay dans un autre rôle. Il semble si parfaitement adapté à son style effronté de fournir des commentaires aux futurs chefs, et ses talents en cuisine sont indéniables.

La cuisine professionnelle était cependant un chemin accidentel pour Ramsay. Il était sur la bonne voie pour une carrière de footballeur professionnel lorsqu’une blessure a anéanti ses rêves. Plutôt que de se laisser abattre par la blessure au genou, Ramsay a canalisé son esprit de compétition dans la cuisine, et le reste appartient à l’histoire!

Il était l’une des premières stars du monde de la cuisine télévisée maintenant inondé. En 1996, il a obtenu une place sur le MasterChef de la BBC, et depuis lors, il a fait de nombreuses apparitions à la télévision, notamment sur Boiling Point, Hell’s Kitchen et Kitchen Nightmares.

Comme vous pouvez le deviner d’après les titres de ces séries, la personnalité ardente de Ramsay et ses insultes captivantes sont devenues un élément clé de sa personnalité publique. Les fans étaient parfois surpris de voir à quel point il pouvait être méchant, mais ils étaient également captivés en regardant le maître au travail.

L’une des insultes de Gordon Ramsay est devenue virale

En 2015, l’un des moments phares de Ramsay est devenu viral. Beaucoup de gens ont vu cette critique sévère sous forme de vidéo ou de GIF, et elle montre Ramsay prenant deux morceaux de pain, les mettant de chaque côté de la tête d’une femme et lui criant au visage.

«Qu’est-ce que tu es,» hurle Ramsay.

«Un sandwich idiot», répond immédiatement et honteusement la femme. «Un sandwich idiot quoi?!» le chef demande à nouveau. «Un sandwich idiot, Chef Ramsay», répond consciencieusement la femme.

Ce que les fans qui ont vu ce moment ne savent peut-être pas, c’est qu’il ne provient en fait d’aucune émission de télévision de Ramsay. En fait, ce n’est pas du tout un moment de critique.

Comme le rapporte Buzzfeed, le clip provient d’un croquis comique pour The Late Late Show où Ramsay a joué une version encore plus exagérée de lui-même qu’il ne le décrit habituellement. La femme en question est l’animatrice de télévision Julie Chen, et elle est décidément dans la blague. Le croquis implique elle et James Corden – l’hôte de The Late Late Show – qui se battent dans la cuisine.

Gordon Ramsay a ramené son insulte classique

Réel ou pas, le moment du «sandwich idiot» de Ramsay a pris sa propre vie, et de nombreux commentateurs Internet se tournent vers un GIF du moment pour lancer leurs propres insultes. Ramsay, qui ne sait que trop bien à quel point les paroles d’un chef autoritaire peuvent piquer, a ramené ce moment emblématique avec un but précis.

Le chef s’est rendu à TikTok pour présenter ses critiques de signature aux côtés de vidéos de cuisine faites maison. Une récente a présenté une vidéo du blogueur culinaire My Nguyen.

«Je prépare un sandwich faible en glucides avec du poivron et du fromage à la crème», explique Nguyen dans sa vidéo.

Ramsay observe, consterné par la monstruosité dont il est témoin. Il a particulièrement contesté l’utilisation par Nguyen du mot «sandwich», et – bien sûr – cela lui a offert une occasion parfaite de ressusciter sa vieille insulte. Il a dit: «Non, ce n’est pas un sandwich à faible teneur en glucides. Jeune femme, qu’il y a un sandwich idiot juste là!

Nguyen a révélé plus tard qu’elle avait appâté Ramsay. Elle a admis qu’elle avait intentionnellement organisé une recette ridicule pour déclencher Ramsay et l’avait taguée pour lui demander des commentaires.