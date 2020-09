Brandi Carlile, Cyndi Lauper, Cynthia Erivo, Yola et Laurie Anderson seront parmi les stars qui rendront hommage à des lauréats comme John Prine, Sister Rosetta Tharpe, Philip Glass, Chicago et Philip Glass dans «Great Performances: Grammy Salute to Music Legends», ensemble diffusé le 16 octobre sur PBS.

L’édition spéciale annuelle, qui en est maintenant à sa cinquième année, offre une célébration plus complète des lauréats des réalisations de la Recording Academy, après avoir été reconnus plus tôt dans l’année en passant aux Grammys. Le spectacle est généralement enregistré devant un public en direct, mais cette année, bien sûr, sera filmé avec les stars participantes dans des endroits éloignés.

Chris Isaak, le duo de Jason Isbell et Amanda Shires, Sam Moore, Leslie Odom, Jr. et Philip Bailey sont d’autres artistes à la pression. Parmi les autres lauréats figurent Roberta Flack, Isaac Hayes, l’agent de talent du milieu du XXe siècle Frank Walker et le producteur exécutif de 40 ans de la télédiffusion des Grammy Awards, le producteur Ken Ehrlich.

Mis à l’air le 16 octobre à 21 h HE (avec des variations dans les listes locales), le spécial utilise une grande partie de la même équipe qui a produit les Grammys au fil des ans, moins la personne honorée Ehrlich. David Wild écrit le spécial et David Horn le dirige. Le producteur est Mitch Owgang, avec Horn et Branden Chapman à bord comme producteurs exécutifs et Terry Lickona et Chantel Sausedo comme coproducteurs.

Les présentateurs incluent John Legend, LL Cool J, Rhiannon Giddens, Henry Rollins, Don Was, Joe Mantegna et Greg Phillinganes.

Les documents d’archives des lauréats seront également présentés. La liste complète des nouveautés en hommage (avec les noms des gagnants à vie en gras):

Roberta Flack

«La première fois que j’ai vu votre visage» – Interprété par Cynthia Erivo

«Where Is The Love» – Interprété par Cynthia Erivo et Leslie Odom, Jr.

Chicago

“If You Leave Me Now” – Interprété par Philip Bailey

Sœur Rosetta Tharpe

«Up Above My Head, I Hear Music In The Air» – Interprété par Yola

Isaac Hayes

“Soul Man” / “Je vous remercie” / “Vous ne savez pas comme je le sais” / “Attendez, je viens” / “You Got Me Hummin” “/” Quand quelque chose ne va pas avec mon bébé ” – Interprété par Sam Moore

Philip Glass

«Gee Whiz» – Interprété par Laurie Anderson

Frank Walker

“Your Cheatin ‘Heart” – Interprété par Chris Isaak

Ken Ehrlich

«Time After Time» – Interprété par Cyndi Lauper

John Prine

“Storm Windows” – Interprété par Jason Isbell et Amanda Shires

«I Remember Everything» – Interprété par Brandi Carlile