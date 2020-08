Les entités dont le siège est à Londres, le créateur de contenu axé sur le développement Grand River Productions, et les marchés anglophones et le producteur asiatique The Bridge se sont associés pour coproduire une adaptation télévisée de la pièce de théâtre originale «Wireless Operator».

Écrit par Bob Baldwin («Grim Tales») et Max Kinnings («Alleycats»), l’histoire est un regard personnel sur les expériences du World War II Bomber Command dont le rôle dans les attaques contre des civils a fait de leur service dans la guerre un secret honteux . Inspiré par les expériences de la guerre et le trouble de stress post-traumatique non diagnostiqué de son propre père, Baldwin a réalisé «Wireless Operator» comme pièce de théâtre au Edinburgh Fringe Festival l’année dernière pour des critiques élogieuses et des salles à guichets fermés, et dirigera également la télévision adaptation.

Le long métrage retracera les expériences d’un opérateur sans fil dans un bombardier Lancaster recréé et claustrophobe et sera filmé avec une équipe squelette et un casting de quatre personnes d’une manière sûre contre le COVID.

Baldwin a déclaré: «Ce film est le portrait d’un jeune homme honorable qui a participé de bonne foi à des actes que l’histoire a jugés vraiment effroyables. L’histoire a été inspirée par l’écriture de mon propre père, qui a révélé à quel point sa guerre avait été psychologiquement complexe et l’étendue du traumatisme que lui et ses coéquipiers avaient enduré. Ils n’en ont pas parlé; ils n’ont pas obtenu de médailles de campagne, et leur contribution à la victoire alliée est devenue un embarras national consigné aux dernières pages de l’histoire par une société incertaine de sa culpabilité morale. «Wireless Operator» est un réexamen attendu depuis longtemps de leurs expériences. »

Comme pour la pièce, la production versera un pourcentage de ses bénéfices à Combat Stress, l’organisation caritative britannique pour la santé mentale des anciens combattants.

Le long métrage sera produit par Jamie Brown de Grand River («La guerre des mondes») en association avec la financière Amanda Groom («Le côté sauvage de la Thaïlande») de The Bridge. Robin Cowie («The Blair Witch Project») offrira un soutien et des conseils au besoin pour le projet.

Jamie Brown, PDG de Grand River Productions, a déclaré: «Pour développer ce projet, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Bob Baldwin et Max Kinnings. J’ai été frappé par leur immense talent et leur flexibilité dans tout leur travail avec nous, et la façon dont ils travaillent de manière si positive et respectueuse. Bob a un sens très aigu du design et de l’édition, et je sais qu’il en fera une production puissante.