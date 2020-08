Kiko Hernández a célébré son anniversaire dans « Save me », mais ce jour heureux est devenu doux-amer lorsque la vidéo préparée pour elle par l’équipe du programme Il a affirmé qu’il avait 50 ans. Le collaborateur a fini par être énervé par l’âge, déclarant qu’il avait 44 ans. Telle était la colère que a jeté le gâteau par terre que María Patiño et Chelo García-Cortés l’ont amené. Mais ce n’était que le début de ce qui allait arriver.

María Patiño, plein de gâteau dans ‘Save me’

L’animateur de «Socialité» a ramassé des morceaux de gâteau sur le sol, menaçant de les frotter sur le visage du garçon d’anniversaire. Celui-ci prévenait déjà: si c’était son tour, il le remplirait de gâteau. La blague a continué et Hernández ramassait également une partie du terrain. Patiño a tenté de lancer un morceau sur son partenaire, mais a raté son tir. Le collaborateur a assuré: « Celui qui me jette un gâteau, mange du gâteau et merde du gâteau aujourd’hui« .

Kiko Hernández a défié María Patiño de lancer son gâteau si elle osait, bien qu’elle ait averti que si elle le faisait, « la fureur des années 50 » le paierait. Le Galicien a proposé de lancer le gâteau au directeur du programme, mais a fini par se recroqueviller. « Carlota, puisque vous êtes celui qui présente et celui qui fait payer le plus à ceux d’entre nous qui sont ici, vous devez prendre le gâteau », a déclaré le collaborateur. Carlota Corredera a ralenti le moment, tandis que tout le monde aidait à nettoyer le plateau.

Le calme n’a pas duré longtemps

Même s’il semblait que la guerre des gâteaux n’allait pas se terminer, Patiño avait un atout dans sa manche: mettre du gâteau sur la chaise de son partenaire pour que lorsqu’il s’assit, il finisse par être enduit. Le collaborateur a ri lorsque l’événement attendu s’est produit et il prendrait une bonne poignée de gâteau pour le verser sur le dessus, accomplissant sa vengeance et remplissant ses cheveux de bonbons. María Patiño a été attristée par la situation et García-Cortés, qui a ri, J’ai aussi fini par salir par Kiko.

Kiko Hernández frotte un gâteau au visage de Chelo García-Cortés dans ‘Sálvame’

Mais Patiño ne voulait pas laisser passer les choses et a été fait avec plus de munitions pour attaquer son partenaire. Corredera a commenté que il était devenu incontrôlable et quand lui et Alonso Caparrós sont allés voir ce qui s’était passé, il s’est enfui. « Il est devenu fou », a déclaré celui qui a présenté « Fury! ». « Elle est possédée! » Hurla Ylenia. Comme si c’était une version douce de « Carrie » María Patiño a fait le tour du plateau avec un morceau de gâteau dans chaque main, prêt à frapper qui il faut.

Chelo García-Cortés a osé donner à Hernández ce qu’il méritait, mais il s’est vengé davantage, remplissant son visage et ses cheveux. Gema López et Lydia Lozano, de la tranquillité de leurs maisons, ont ri de ce qui se passait sur le plateau et quand ils ont vu leurs deux compagnons trempés dans un gâteau.