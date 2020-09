Réalisateur Guy Ritchie pincé Jason Statham du monde du mannequinat et lui a donné son premier travail d’acteur en 1998, Lock, Stock et Two Smoking Barrels. Les deux se sont réunis plusieurs fois au fil des ans – dans Snatch en 2000, Revolver en 2005, et à nouveau dans Wrath of Man de l’année prochaine – et maintenant le duo se réunit pour faire un autre nouveau film. Ritchie dirigera Cinq yeux, un thriller d’espionnage dans lequel Statham jouera le personnage principal… qui se trouve avoir un nom assez spectaculaire.

Le Hollywood Reporter dit que Ritchie dirigera Five Eyes, dans lequel Statham joue un gars nommé «Orson Fortune». Mec, j’avais oublié à quel point j’aime un bon nom de personnage de film ridicule. Fortune est un agent d’armes et d’acier du MI6 qui est recruté par une alliance mondiale du renseignement appelée Five Eyes pour traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle qui menace de perturber l’ordre mondial. Associé à contrecœur à un agent de la CIA expert en technologie, Fortune se lance dans une mission de globe-trotter où il devra utiliser tout son charme, son ingéniosité et sa furtivité pour traquer et infiltrer un courtier en armes milliardaire.

Personnellement, je ne peux pas attendre la scène où il dit la phrase, « La fortune favorise les audacieux » – même si je ne peux pas décider si le one-liner serait mieux livré juste avant de tuer le méchant, ou juste avant inévitablement la literie l’intérêt amoureux. Vous savez comment se déroulent ces films.

Le scénario vient d’écrivains Ivan Atkinson et Marn Davies, qui a écrit le film récent de Ritchie, The Gentlemen ainsi que Wrath of Man (qui avait autrefois le titre beaucoup plus cool de Cash Truck). Ritchie a apporté des révisions à leur scénario, et il produira ce film aux côtés d’Atkinson. Blocage de la facture (Halloween de 2018) produit également pour Miramax, la société qui finance entièrement le film, et STX Entertainment assure la distribution aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. Il n’est pas surprenant que toutes ces parties soient impliquées, étant donné que leur collaboration la plus récente, The Gentlemen, a rapporté plus de 115 millions de dollars dans le monde sur un budget de 22 millions de dollars. Ce film a reçu un accueil un peu mitigé, mais a généralement été considéré comme un retour généralement bienvenu aux caprices du crime de Ritchie. Espérons que les prochaines réunions de Ritchie avec son vieil ami Statham amélioreront la qualité de ces films de retour musclés et combleront un vide qui n’est pas vraiment rempli dans le paysage cinématographique ces jours-ci.

