Après près de cinq ans en couple, Gwen Stefani et Blake Shelton ont acheté leur première maison ensemble!

Selon Entertainment Tonight, l’icône de la pop et la star de la country ont clôturé une maison de 13,2 millions de dollars à Encino, en Californie, plus tôt cette année dans le cadre d’un accord hors marché. La maison de 13000 pieds carrés comprendrait trois étages, un cinéma maison et une piscine comprenant un spa et une cabane avec une cuisine extérieure et un bar complet. Espérons que ce sera assez de place pour Shelton, Stefani et ses fils Kingston, Zuma et Apollo pour vivre confortablement.

Il semble que le couple ait conclu un accord sur la propriété, car elle avait déjà été mise en vente par James Harris, Craig Knizek et David Parnes de l’Agence pour la somme exorbitante de 14 millions de dollars.

Avant d’acquérir la nouvelle maison, Stefani avait séjourné au ranch de Shelton dans l’Oklahoma au milieu de la pandémie en cours.

Le 16 septembre, Stefani et Shelton ont présenté leur quatrième et dernière collaboration, “Happy Anywhere”, à la 55e Academy of Country Music Awards. Découvrez les performances ci-dessous:

La paire, qui s’est notamment connectée en tant que juges sur The Voice, a récemment parlé de leur temps en quarantaine dans un premier aperçu exclusif ET sur la 17e saison à venir de l’émission.

“Nous avons fait beaucoup de choses amusantes”, a déclaré Stefani dans la vidéo. «Nous avons fait beaucoup de cuisine. J’ai appris à faire du pain au levain comme tout le monde; il m’a fallu environ un mois pour avoir une bonne entrée. Nous avons fait tellement de choses. Nous avons construit un jardin. Nous avons planté des zinnias. Je veux dire, nous planté des milliers de fleurs de zinnia. C’était beaucoup de choses dont vous rêviez de faire et que vous n’avez jamais le temps de faire. “

“J’ai appris à faire de la confiture,” coupa Shelton. “J’ai environ six ou huit pêchers, et chaque année, ils font un tas de pêches et nous les mangeons. Mais cette année, comme nous étions là-bas et il y en avait tellement et il n’y avait rien d’autre à faire, nous nous sommes mis en ligne et nous J’ai appris à faire de la confiture. Nous avons fait des caisses de confiture de pêches. C’est beaucoup de travail! Je ne referai probablement plus jamais ça, mais je sais comment faire. “

Attrapez le couple lors de la 17e saison de The Voice, qui sortira le mercredi 23 septembre sur NBC.