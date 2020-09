iOS 14 a permis à tout le monde de faire preuve de créativité avec ses écrans d’accueil et les critiques sont mitigées sur la mise à jour. Les gens ont désespérément besoin de savoir comment obtenir les paramètres de notification sur les raccourcis. Voici le piratage des notifications de désactivation d’iOS 14 que vous attendiez tous.

C’est toujours excitant lorsqu’une nouvelle mise à jour iOS est publiée et que les fans d’iPhone sont désespérés de tester toutes les nouvelles fonctionnalités. La mise à jour est enfin sortie et le logiciel d’Apple a connu l’un de ses plus gros changements à ce jour.

Apple n’a pas encore répertorié les «Raccourcis» dans les préférences de notification dans iOS 14. Beaucoup de gens ont voulu savoir un moyen de contourner cela et voici le meilleur moyen de surmonter le bombardement de notifications.

Comment recevoir des notifications sur les raccourcis

Si vous regardez votre temps d’écran, vous pouvez consulter les notifications reçues par l’application, faufilez-vous dans ce paramètre pour obtenir les notifications des raccourcis. Habituellement, vous pouvez simplement accéder aux paramètres de notification et désactiver les notifications de bannière de l’application Raccourcis. Cependant, malheureusement, l’application Raccourcis n’est pas répertoriée dans les paramètres de notification. Vous devez modifier ces paramètres dans l’option de temps d’écran. Tout d’abord, accédez à l’application Paramètres et sélectionnez Temps d’écran. Sous votre moyenne quotidienne, cliquez sur l’option «Voir toutes les activités». Ensuite, faites défiler jusqu’à la zone «Notifications» et cliquez sur «Afficher plus» jusqu’à ce que vous voyiez l’option «Raccourcis». Vous devez avoir au moins une notification dans l’heure sélectionnée à partir de l’automatisation des raccourcis. Maintenant, ouvrez cette option Raccourcis, si cela ne fonctionne pas tout de suite, laissez-lui un peu de temps pour se charger. Après avoir cliqué dessus, vous pouvez trouver les paramètres de notification normaux que vous recherchiez dans les paramètres de notification généraux. C’est ici que vous pouvez désactiver toutes les notifications de l’application Raccourcis et enfin obtenir un peu de paix et de tranquillité!

Si vous avez déjà désactivé les notifications, vous pouvez facilement changer la date de votre heure d’écran en une date à laquelle vous avez reçu des notifications. Ensuite, vous pouvez les réactiver à nouveau au même endroit où vous les avez désactivés. Si vous ne les avez pas désactivés, ils sont activés par défaut.

La nouvelle mise à jour iOS 14 iPhone

Les utilisateurs peuvent désormais déplacer leurs applications dans des dossiers plus grands et organiser leurs écrans d’accueil autour de widgets affichant des sports, des divertissements, des actualités et bien plus encore.

La mise à jour massive a permis aux gens de repenser leurs écrans d’accueil avec des widgets. Cela a sécurisé un nouveau système pour aligner les applications et avoir la possibilité de personnaliser la page d’accueil selon vos propres préférences.

Le vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple a expliqué la nouvelle mise à jour en déclarant: «Avec l’iPhone, iOS est au cœur de la façon dont nous naviguons dans nos vies et restons connectés, et nous le rendons encore plus puissant et plus facile à utiliser dans iOS 14, avec le plus grand mise à jour de l’écran d’accueil », a déclaré Craig Federighi. «Nous sommes ravis de voir comment les développeurs tirent parti des widgets et des clips d’application pour créer de nouvelles expériences que nous pensons que les clients vont adorer.»

