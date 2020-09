La victoire de Halle Berry aux Oscars en 2002 a été un moment historique.

Lorsque le présentateur Russell Crowe a ouvert l’enveloppe et lu le nom de Berry pour sa performance dans «Monster’s Ball», elle est devenue la première femme noire à remporter un Oscar de la meilleure actrice. À travers ses larmes, Berry a remercié les femmes qui l’ont précédée – y compris Dorothy Dandridge, Lena Horne et Diahann Carroll – et a proclamé qu’elle avait ouvert une porte pour «chaque femme de couleur sans nom et sans visage» qui regardait à la maison.

Cette semaine, Berry fera ses débuts en tant que réalisatrice de longs métrages au Festival du film de Toronto avec le drame «Bruised». Dans une interview avec Variety, Berry a exprimé sa déception que pas une seule femme noire n’ait été nommée meilleure actrice aux Oscars depuis qu’elle était sur le podium il y a 18 ans.

«Je pensais que Cynthia [Erivo, the star of ‘Harriet’] allait le faire l’année dernière », dit Berry. «Je pensais que Ruth [Negga, nominated for 2016’s ‘Loving’] a eu une très bonne chance aussi. Je pensais qu’il y avait des femmes qui, à juste titre, auraient pu, auraient dû. J’espérais qu’ils l’auraient fait, mais pourquoi cela n’a pas été le cas, je n’ai pas la réponse.

Berry est toujours en conflit sur ce que représente sa victoire aux Oscars. «C’est l’un de mes plus grands chagrins», dit-elle. «Le lendemain matin, je me suis dit: ‘Wow, j’ai été choisi pour ouvrir une porte.’ Et puis, pour n’avoir personne… Je me demande: «Est-ce que c’était un moment important, ou était-ce juste un moment important pour moi? Je voulais croire que c’était tellement plus grand que moi. C’était tellement plus grand que moi, principalement parce que je savais que d’autres auraient dû être là avant moi et ils ne l’étaient pas.

Rétrospectivement, Berry dit qu’il était naïf de penser qu’une statue changerait quoi que ce soit. «Ce n’est pas parce que j’ai gagné un prix que, par magie, le lendemain, il y avait une place pour moi», dit-elle. «Je continuais juste à forger un moyen de sortir de nulle part.»

Dans «Bruised», qui sera présenté en première à Toronto le 12 septembre, Berry joue un combattant d’arts martiaux mixtes. Pour en savoir plus sur la couverture de Berry, cliquez ici.