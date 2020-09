Quelle est la dernière mise à jour du merveillecrossover à thème dans Fortnite? Pouvez Homelander sur Les garçons jamais être tué? As tu entendu Panthère noire était le film de bande dessinée le plus diffusé la semaine dernière? Pourquoi Halle Berry se battre avec Bryan Singer pendant X Men production? Quel personnage a survécu David AyerCoupe de Suicide Squad mais a été tué dans la sortie en salles? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Le grand Marvel Comics crossover avec Fornite se poursuit alors qu’un nouveau domaine avec Stark Industries s’est ouvert.

Le flash patron Eric Wallace veut DC Universe Ezra Miller et The CWverse’s Grant Gustin réunir.

BVS: Le concepteur de production partage un aperçu de la salle de conférence Wayne avec Patrick et Thomas Wayne. de DC_Cinematic

Batman contre Superman concepteur de production Patrick Tatopoulos a partagé un aperçu de la salle de conférence Wayne.

Les garçons showrunner Eric Kripke a récemment discuté de la question de savoir si Homelander peut être tué.

Profils de Great Big Story Greg Cipes, l’homme chargé d’apporter Bête garçon à la vie Teen Titans Go !.

La brigade suicide réalisateur James Gunn a défendu la maîtrise de la race des personnages blancs dans les bandes dessinées.

Artiste de concept Jerad S. Marantz partagé ce qui semble être un Flashpoint Batman conception pour un jeu annulé.

Panthère noire était le film de bande dessinée le plus diffusé la semaine dernière après la mort de Chadwick Boseman.

