Est-ce que Cara Delevingne et Halsey sortent ensemble?

The Sun a rapporté que le mannequin et le chanteur se sont rencontrés alors qu’ils étaient tous les deux bloqués à Los Angeles en raison de la pandémie.

“Cara a rencontré Halsey au cours des dernières semaines et ils ont rigolé ensemble”, a déclaré une source au journal. “Tout est très décontracté et juste un peu amusant. Aucun des deux n’a envie d’être attaché et ils sont bien de voir d’autres personnes.”

L’ex-petit ami de Halsey, G-Eazy, sort actuellement avec l’ex-petite amie de Delevingne, Ashley Benson. Benson et Delevingne ont rompu en avril après presque deux ans ensemble. G-Eazy et Halsey sont sortis ensemble pendant un an et l’ont appelé à démissionner en septembre 2018. Ce qui est encore plus déroutant, c’est le fait que le nom légal de Halsey est également Ashley.

«C’est vraiment drôle pour eux que leurs ex soient ensemble maintenant, et il y a [sic] pas de rancune », a expliqué la source.

“Ils ont tous les deux été très ouverts sur leur sexualité et veulent juste s’amuser pour qu’ils soient tous les deux sur la même longueur d’onde”, a ajouté la source. “Ils sont généralement tellement occupés et volent à travers le monde, mais comme ils l’ont fait été coincés à Los Angeles ces derniers mois, ça leur a donné une chance de se voir. “

Delevingne a déjà joué dans le clip de Halsey “Nightmare” et a assisté aux mêmes événements ensemble au cours des années passées.

Voir les réactions des fans ci-dessous.