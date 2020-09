Halsey ajoute la comédie et la production à son CV déjà impressionnant.

Halsey fera ses débuts d’actrice dans la série télévisée The Player’s Table. L’émission est basée sur le roman, They Wish They Were Us, de Jessica Goodman. Le chanteur de “Nightmare” produit également la série qui ne dispose pas actuellement de réseau.

Le drame se déroule dans une école préparatoire à Long Island, New York. La série se déroule autour du lycée Jill Newman, joué par la star d’Euphoria Sydney Sweeney. Jill essaie de découvrir la vérité sur le meurtre de sa meilleure amie Shaila. Jill découvre que les «joueurs» de la société secrète de l’école peuvent y avoir quelque chose à voir.

Halsey jouera le rôle de Rachel Calloway, une jeune femme troublée qui aide Jill dans sa quête pour découvrir la vérité sur la mort de Shaila. Rachel est diplômée du même lycée il y a trois ans et était membre du club d’élite “Players”. Elle a quitté le lycée et son style de vie après que son jeune frère, Graham, ait été condamné pour le meurtre de Shaila. Elle espère disculper son frère avant ses dix-huit ans.

Halsey n’a pas encore joué dans un film ou une série télévisée, mais a déjà prouvé ses talents d’actrice dans ses innombrables vidéoclips. Sa co-star, Sweeney, a déjà joué dans son clip pour “Graveyard”.