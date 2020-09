Si vous ressentez un vide entre les saisons de Grey’s Anatomy, alors vous avez de la chance, car il y a un nouveau drame médical addictif qui devrait faire ses débuts le 1er septembre. Saison 1 de Transplant diffusée à l’origine sur CTV au Canada, et la série sera présentée au public américain sur NBC.

L’intrigue est centrée sur le Dr Bashir “Bash” Hamed (Hamza Haq), un réfugié syrien qui lutte pour trouver un emploi pour pratiquer la médecine dans sa nouvelle patrie, le Canada.

Pendant que le Dr Bash travaille comme cuisinier à la chaîne dans l’intervalle, une urgence survient et il doit utiliser ses compétences médicales pour sauver des vies. Après cela, il a enfin la chance de travailler au York Memorial Hospital de Toronto en tant que résident.

Hamza Haq est à la tête de cette série très médiatisée, et il vient, par coïncidence, d’une famille de professionnels de la santé. Qui est la femme de Hamza Haq? Continuez à lire pour savoir si la star de Transplant est mariée.

Qui est Hamza Haq?

Hamza est né en Arabie saoudite, mais ses parents sont pakistanais. Il est le plus jeune de quatre enfants; il a deux sœurs et un frère. Ses frères et sœurs se sont tous lancés dans une carrière dans le domaine des STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), tandis que Hamza a finalement poursuivi les arts.

Il a obtenu son baccalauréat à la Film Carleton University en Ontario et il avait également une mineure en droit. Maintenant qu’il joue un médecin à la télévision, Hamza a déclaré qu’il se sentait enfin plus aligné sur les intérêts de ses frères et sœurs.

«J’ai toujours été intéressé par la médecine, mais j’avais 18 ans et je savais que je n’avais pas la patience d’être à l’école pendant les 10 prochaines années de ma vie», a-t-il déclaré, selon le LA Times. «Au moins maintenant , ça fait du bien, comme: ‘Eh bien, au moins maman et papa peuvent prétendre que c’est arrivé.’ “

Hamza vit au Canada depuis l’âge de 9 ans. Avant son rôle dans Transplant, il est notamment apparu sur Quantico, The Art of More, This Life et The Indian Detective, entre autres crédits.

Il devrait ensuite jouer dans le thriller Dreamland aux côtés des puissances par intérim Gary Oldman, Armie Hammer, Greg Kinnear et Evangeline Lilly.

Hamza a ensuite discuté avec le LA Times des raisons pour lesquelles son rôle dans Transplant est si significatif.

“Bash est le personnage qui a été dans toutes les émissions que nous ayons jamais vues dans tous les genres, mais cette fois, c’est lui qui est à l’honneur”, a déclaré l’acteur.

Il a également expliqué comment les écrivains ont réussi à connecter le personnage à sa propre vie.

«Je suis musulman, je pratique mais je ne suis pas le meilleur dans ce domaine; j’essaie de prier quelques fois par jour. Mais la religion est une chose tellement personnelle, et les écrivains m’ont permis de parler de mon lien personnel avec ma religion », dit-il. “Je pensais que c’était une chose très généreuse pour eux à propos de cette couverture que les gens ont tendance à faire avec un personnage.”

