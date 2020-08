Harry Potter à l’école des sorciers est sorti en salles le 16 novembre 2001, donnant le coup d’envoi de la série de huit films à succès qui a dominé le box-office pendant les années 2000. Le film de Chris Columbus a présenté le monde à Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson et a continué de divertir les nouvelles générations longtemps après la fin de sa tournée théâtrale.

Mais cette course théâtrale vient d’avoir une soudaine poussée de vie. Dans certains territoires, les cinémas rouvrent, mais avec les grands blockbusters encore retardés, ils ont du mal à remplir leurs horaires. En tant que tel, nous avons vu de nombreux films classiques relancés pour des tournées théâtrales, Harry Potter et la pierre du sorcier étant réédité sur les marchés internationaux le week-end du 14 août.

La sortie lui a permis de gagner un million de dollars, ce qui signifie qu’il rejoint tardivement le club d’un milliard de dollars, avec maintenant un nouveau total de box-office à vie de 1001 260 000 dollars. Cela en fait le deuxième film de Harry Potter à franchir le cap du milliard, le premier étant Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 lors de sa sortie originale.

Cliquez pour agrandir

Andrew Cripps, président de la distribution internationale de Warner Bros, a salué la nouvelle en déclarant:

«Nous sommes ravis de voir Harry Potter et la pierre du sorcier ravir une nouvelle génération de spectateurs. La popularité du film auprès des cinéphiles chinois, qui le découvrent pour la première fois, prouve que l’attrait de ces histoires est vraiment intemporel et universel.

Si le public chinois a particulièrement envie de plus Harry Potter, Je ne serais pas surpris si le reste de la série voyait aussi une réédition. Mais s’ils le font, pourquoi ne pas revenir en arrière et donner un peu de raffinement à la CGI du début des années 2000, de plus en plus grinçante?

Il y a de bonnes choses dans toute la franchise, mais aussi beaucoup de plans d’effets qui bénéficieraient énormément du retour du studio et de les refaire avec la technologie moderne. Pourquoi ne pas même pas remettre certaines scènes supprimées pendant qu’elles y sont? Peeves the Poltergeist de Rik Mayall?