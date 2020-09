Les fans de Harry Styles vivent pour sa nouvelle coiffure.

L’expression «HIS HAIR» a commencé à être tendance sur Twitter dans le monde entier presque immédiatement après qu’une photo du chanteur de «Watermelon Sugar» a fait surface en ligne, le montrant apparemment en train de basculer un nouveau ‘do plus sombre tout en posant avec un fan le mardi 15 septembre.

La nouvelle couleur de cheveux du chanteur de 26 ans est probablement due à son prochain rôle principal dans Don’t Worry Darling, un thriller réalisé par Olivia Wilde qui devrait commencer la production cet automne.

Bien que l’on ne sache pas encore grand-chose sur le film, les rapports disent qu’il se déroulera dans une “communauté utopique isolée dans le désert californien des années 1950”.

Les fans sont totalement d’accord avec les nouveaux cheveux plus foncés et bouclés de Harry et ont hâte de le voir dans les années 50 se lever pour le film. Quel look ne peut-il pas balancer, vraiment?

Voici quelques-unes des meilleures réactions des fans de “HIS HAIR”: