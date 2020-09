Harry Styles a été choisi pour jouer le rôle principal dans le prochain film, Don’t Worry Darling. Styles prendra le rôle de Shia LaBeouf après avoir dû quitter le projet en raison d’un conflit d’horaire.

La date limite a fait la grande annonce vendredi (11 septembre). Cela marquera le deuxième film de la chanteuse de “Watermelon Sugar”, qui a joué dans le drame de guerre 2017, Dunkerque.

Le thriller à venir est réalisé par Olivia Wilde et devrait commencer la production cet automne. Des sources ont déclaré à la sortie que Warner Brothers attendait le prochain grand blockbuster pour que Styles joue. Styles aurait impressionné Wilde et Florence Pugh lors d’une récente réunion.

Chris Pine et Pugh ont signé le projet plus tôt cette année. De plus, Wilde exercera une double fonction et jouera un rôle de soutien dans le film.

Selon les rapports, le prochain film se déroule dans une “communauté utopique isolée dans le désert californien des années 1950”.

Catherine Hardwicke, Shane et Carey Van Dyke produiront le film. Wilde produit aux côtés de Katie Silberman, qui a également écrit le scénario basé sur un scénario de Shane et Carey.

Roy Lee et Miri Yoon de Vertigo Entertainment produiront le film avec Wilde et Silberman. New Line Cinema est confirmé pour soutenir le projet.