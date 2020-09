Le tout premier PulseCon est encore dans quelques semaines, mais les fans ont reçu de nouvelles nouvelles. Il semble que Hasbro ait donné aux collectionneurs la date réelle de mise en ligne de leurs exclusivités. La plupart de ces exclusivités devaient être publiées au SDCC 2020, mais d’autres événements mondiaux ont été prioritaires. Cependant, le kicker est que maintenant le titulaire Hasbro Pulse Premium aura un accès anticipé pour acheter les exclusivités une journée entière à l’avance. À partir du 23 septembre 2020 à 12 h 00 HNE, les collectionneurs Pulse Premium auront accès en premier, puis le 24 septembre à 12 h 00, le grand public aura sa chance.

Les fans pourraient être curieux de savoir ce qu’est Hasbro Pulse Premium et c’est le programme de livraison gratuite de Hasbro. Pour 50 $, les collectionneurs bénéficient de la livraison gratuite pour l’année à partir du site et peuvent obtenir un accès anticipé à des événements spéciaux (comme PulseCon). Si vous achetez souvent chez Pulse, ce n’est que Premium passé pour lui-même, car l’expédition finit généralement par être de 6,99 $ ou plus à chaque achat. J’ai l’impression que Premium sera désormais acheté juste pour obtenir des exclusivités un jour avant leur épuisement. Les exclusivités de cette année apportent de la chaleur avec Supreme Cobra Commander, Star Wars Vintage Collection 501st Arc Troopers et même Transformers Pit of Judgment. Ceux-ci seront tous épuisés, alors assurez-vous de profiter de Premium si cela répond à vos besoins de collecte. Hasbro Pulse Premium peut être trouvé ici pour 50 $ et selon que vous obtenez des exclusivités de PulseCon, cela revient à 43 $. Obtiendrez-vous Pulse Premium pour obtenir un accès anticipé?

Crédits: Hasbro

« Fans de Hasbro Pulse! La réponse à votre question la plus posée est enfin là: le calendrier d’achat des exclusivités Hasbro Convention 2020 de cette année pour les fans des États-Unis et du Canada !! pour vous éloigner de la génialité de l’événement actuel! Voir ci-dessous: «

– 23/09 à 12 h HE: ACCÈS ANTICIPÉ pour les membres Hasbro Pulse Premium (quantités limitées, jusqu’à épuisement des stocks – limite de 1 par client)

– 24/09 à 12 h HE: Ouvert aux fans aux États-Unis / CAN uniquement (quantités limitées, jusqu’à épuisement des stocks – limite de 1 par client)

Sois prêt!

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le! À propos de Tyler Roberts

Il est l’éditeur d’objets de collection depuis fin 2019. Funko Funatic, historien, vétéran de l’armée de l’air et collectionneur dévoué de beaucoup de choses.

enveloppe Twitter