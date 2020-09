HBO a acquis le court métrage documentaire primé «The Undocumented Lawyer», qui présente la lutte pour les droits des immigrants à travers la perspective d’un avocat américain en première ligne. (Regardez la bande-annonce du film ci-dessus.)

Réalisé par Chris Temple et Zach Ingrasci, le film a été présenté en première mondiale dans la compétition de courts métrages au Tribeca Film Festival et a remporté le prix du meilleur documentaire au Boston Short Film Festival 2020. Il sera diffusé sur HBO Latino et sera disponible sur HBO Max en mars.

Produit par le studio d’impact social Optimist, «The Undocumented Lawyer» suit l’avocate Lizbeth Mateo alors qu’elle commence un cabinet d’avocats, embauche quatre employés et prête serment de respecter la Constitution américaine. Cependant, Mateo n’a pas non plus d’options légales pour rester dans le pays car elle est sans papiers, ayant traversé la frontière illégalement à 14 ans. Le doc se concentre sur le travail de Mateo avec sa cliente Edith Espinal, qui évite la déportation en prenant refuge dans une église.

«Nous ne pouvions pas imaginer une meilleure plate-forme que HBO Latino pour élever l’histoire de Lizbeth», ont déclaré les réalisateurs Temple et Ingrasci, dont les films précédents incluent «Five Years North» et «Salam Neighbor».

«Des leaders sans papiers comme Lizbeth et sa cliente Edith sont en première ligne à tout risquer pour une loi sur l’immigration plus équitable, et la question est de savoir si nos communautés et nos élus se joindront à eux dans ce combat?»

«The Undocumented Lawyer» recevra une sortie en salle de remise de prix au Smith Rafael Film Center dans la région de la baie de San Francisco à partir du 25 septembre. House, ILRC et autres. La campagne vise à collecter des fonds pour aider les demandeurs d’asile à se faire représenter par un avocat.

«Je pense que plus de cinéastes et d’activistes sans papiers devraient travailler ensemble comme nous le faisons sur ce projet», a déclaré la protagoniste du film Lizbeth Mateo. «Les cinéastes m’ont respectueusement impliqué dans chaque étape du processus et poursuivent leurs objectifs pour faire une différence pour les familles sans papiers dans ce pays.»

Leslie Cohen, vice-président senior pour les acquisitions de contenu chez HBO et HBO Max, a déclaré: «Nous sommes ravis d’acquérir ce court métrage pour HBO Latino qui ne pourrait pas être plus opportun dans son message et plus percutant dans sa cause. Tellement fier qu’il fasse partie du New York Latino Film Festival et que nous l’aurons sur notre plateforme en 2021. »

L’accord a été négocié par Amanda Trokan et Leslie Cohen au nom de HBO. Le film a été produit par Jenna Kelly, édité par Lila Place, produit par Brenda Avila-Hanna, Morgan Kays et John Trefry, et réalisé en association avec 4WT Media.