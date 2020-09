Exclusif: Heather Graham taquine de nouveaux détails sur la mini-série Stand

En parlant avec Heather Graham de sa nouvelle comédie romantique Amour, garanti (en streaming maintenant sur Netflix), ComingSoon.net a eu la chance de découvrir de nouveaux détails sur la prochaine adaptation de la mini-série de Le stand et le personnage de Graham, Rita Blakemoor. Vous pouvez voir ce que Graham a à dire sur la nouvelle adaptation de la série Stephen King de CBS All Access dans le lecteur ci-dessous!

L’adaptation en série de neuf épisodes du roman de Stephen King des écrivains Josh Boone (Les nouveaux mutants) et Ben Cavell (L’équipe SEAL), révèle que c’est ainsi que le monde se termine: avec une nanoseconde d’erreur informatique dans un laboratoire du ministère de la Défense et un million de contacts occasionnels qui forment les maillons d’une chaîne de lettre de mort. Et voici le sombre nouveau monde du lendemain, un monde dépouillé de ses institutions et vidé de 99% de sa population.

Un monde dans lequel une poignée de survivants paniqués choisissent leur camp – ou sont choisis. Un monde dans lequel le bien repose sur les frêles épaules de la mère Abigail, âgée de 108 ans – et les pires cauchemars du mal sont incarnés dans un homme au sourire mortel et aux pouvoirs indescriptibles: Randall Flagg, l’homme noir.

Le stand mettra en vedette un casting étoilé qui comprend James Marsden (Westworld) en tant que Stu Redman, Amber Heard (Aquaman) comme Nadine Cross, Alexander Skarsgård (Gros petits mensonges) en tant que Randall Flagg, Greg Kinnear (Aussi bon que possible) comme Glen Bateman, Whoopi Goldberg (Personne n’est dupe) en tant que Mother Abigail, Odessa Young (Nation d’assassinat) comme Frannie Goldsmith, Nat Wolff (Villes de papier) comme Lloyd Henreid, Henry Zaga (Les nouveaux mutants) en tant que Nick Andros, Jovan Adepo (Suzerain) comme Larry Underwood, Owen Teague (IL) comme Harold Lauder, Brad William Henke (Orange est le nouveau noir) en tant que Tom Cullen, Daniel Sunjata (Sauve moi) comme Cobb, un nouveau personnage, Katherine McNamara (La Flèche) en tant que Julie Lawry, Eion Bailey (Bande de frères) comme Teddy Weizak, Hamish Linklater (Légion) en tant que Dr.Ellis et Heather Graham (La gueule de bois) comme Rita Blakemoor.

King a écrit le dixième et dernier épisode de la série, qui inclurait une nouvelle «coda» à l’histoire qui ne faisait pas partie du roman de l’auteur. Boone dirigera également la série pour CBS Television Studios. Boone, Roy Lee, Jimmy Miller, Richard P. Rubinstein et Cavell seront les producteurs exécutifs. Will Weiske et Miri Yoon co-produiront avec Owen King en tant que producteur.

Le stand est prévue pour la première le 17 décembre!

