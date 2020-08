Heidi Klum n’était pas contente d’un concurrent d’America’s Got Talent qui l’appelait une “clochard” pendant son sketch.

Le comédien Usama Siddiquee a joué dans l’épisode de mardi (25 août) de l’AGT. Bien que pendant la majorité de son tournage, il ait plaisanté sur le terrorisme dans les aéroports, il a à un moment donné abordé le sujet de la musique de club et est passé à parler de féminisme.

Siddiquee a déclaré aux juges et au public virtuel que les DJ pouvaient dire n’importe quoi pendant un set et s’en tirer.

«Les femmes ne devraient pas voter», a-t-il plaisanté en battant la boxe. «Retournez à la cuisine», ajouta-t-il avec une baisse de rythme vocal. «Quand ce rythme diminue, le féminisme diminue aussi.

Le juge top model n’a pas été impressionné et n’a pas souri pendant la partie féminisme de son set.

Siddiquee a tenté de prouver son point de vue en demandant: «Heidi, si je vous traitais de clochard, vous diriez:« Comment osez-vous, non? Il a ensuite dit “clochard” quatre fois en battant la boxe. “Vous diriez, ‘Eh bien, je me lâche à l’occasion!”

Une fois son set terminé, le juge Howie Mandel a déclaré qu’il avait compris que c’était “vraiment, vraiment difficile” avec un public virtuel en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

“Je pense que vous avez commencé fantastique et j’aime votre énergie et j’aime votre engagement”, a ajouté Mandel. “Je me demande, assis à côté de ces deux [Klum and Sofia Vergara], Je ne sais pas s’ils vous ont donné la bonne réponse ou la réponse que vous attendiez. »Mandel a ensuite demandé à ses collègues juges ce qu’ils pensaient de sa performance.

«Qu’ai-je pensé? Je veux dire, je ne sais pas, »commença Klum.« Je suppose que le fait d’être traité de clochard était probablement ma partie la moins inconfortable de tout cela. Mais ce n’est que moi. Mais voyons ce que pense l’Amérique! “

Vergara était quelque peu amusé. “Je riais et pendant une seconde je me dis, devrais-je ne pas rire?” questionna-t-elle. “Dois-je me sentir coupable de rire? Vous avez choisi un thème très risqué pour cette performance.”

Après le spectacle, Klum a parlé avec Entertainment Tonight du moment gênant. «Je pense en fait que c’est un très bon comédien», admit-elle. “Je n’aimais tout simplement pas tellement son matériel aujourd’hui. Ce n’était tout simplement pas pour moi. … De plus, c’est dur d’être un comédien maintenant. De quoi pouvez-vous encore plaisanter? … Pour moi, ce n’était pas le cas. drôle.”

Regardez le sketch ci-dessous.