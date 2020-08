Mexique.- Des pluies torrentielles ponctuelles sont prévues pour Hernan (de 150 à 250 millimètres pour Colima, Jalisco et Michoacán, et intense (de 75 à 150 mm) à Nayarit, en plus des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure et des vagues de 3 à 5 mètres (m) de haut en les côtes de ces entités.

Les conditions seront générées par la tempête tropicale Hernan, qui interagit avec une forte entrée d’humidité dans l’océan Pacifique.

À 7 h 15, heure du centre du Mexique, le système était situé à environ 175 kilomètres (km) au sud-sud-ouest de Cabo Corrientes, Jalisco et à 185 km à l’ouest de Manzanillo.

Hernan il se déplace vers le nord, avec des vents maximums soutenus de 75 km / h et des rafales de 95 km / h.

En revanche, des pluies torrentielles sont attendues au Chiapas; intense pour Guerrero et Oaxaca; très solide (de 50 à 75 mm) pour Quintana Roo et Veracruz.

Ainsi que des fortes (de 25 à 50 mm) à Campeche, Tabasco et Yucatán, qui sont causées par la vague tropicale numéro 31, qui traversera le sud du pays et interagira avec un canal de basse pression au sud-est.

Laura est toujours active

Un deuxième chenal dépressionnaire s’étendait sur le nord-ouest et le centre du pays, en interaction avec l’instabilité à des niveaux élevés de l’atmosphère, provoquera des pluies intenses dans l’État de Mexico et à Mexico.

Les pluies décrites se présenteront avec des décharges électriques, de possibles averses de grêle et de fortes rafales de vent lors des tempêtes; En outre, ils peuvent provoquer une augmentation des niveaux des rivières et des ruisseaux, des débordements, des glissements de terrain et des inondations dans les zones basses.

Des vents avec des rafales de 50 à 60 km / h sont également attendus pour Baja California Sur, Campeche, Sinaloa, Sonora et Yucatán, ainsi que le golfe de Californie.

À 7 h 15, l’ouragan Laura, maintenant de catégorie 2 sur l’échelle Saffir-Simpson, était situé à environ 90 km au nord de Lake Charles, en Louisiane, aux États-Unis d’Amérique, et à 750 km au nord-est de Barra El Mezquital, Tamaulipas. Son mouvement se fait vers le nord, avec des vents maximums soutenus de 170 km / h et des rafales de 205 km / h.

À 4 h 15, Iselle était située à environ 955 km au sud-ouest de Cabo San Lucas, Baja California Sur, et se dirige vers le nord-est, avec des vents maximums soutenus de 75 km / h et des rafales de 95 km / h.

