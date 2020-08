Ce week-end le Grand Prix de Belgique de Formule 1, plus précisément dimanche prochain, 30 août au circuit de Spa. Le chef Lewis Hamilton, qui arrive sur l’événement après avoir remporté le GP d’Espagne, tentera de continuer à creuser l’écart en tête par rapport à ses deux grands poursuivants: Max Verstappen et Valtteri Bottas.

Pour sa part, Carlos Sainz cherchera à continuer avec les bons sentiments qu’il a eu sur le circuit de Montmeló, où il a obtenu une sixième place honorable pour réduire l’écart contre son coéquipier, Lando Norris. Le pilote espagnol tente de se remettre d’un début de saison difficile, dans lequel sa McLaren n’a pas répondu aux attentes.

Septième course de la saison à Spa. Le circuit légendaire mesurera la force de la Mercedes, qui compte jusqu’à présent cinq des six victoires. Le seul capable de briser son départ hégémonique était le Red Bull de Verstappen, qui occupe déjà la deuxième place du classement de la Coupe du monde. Nouvelle opportunité pour Racing Points, dont les pilotes Stroll et Pérez étaient aux portes du podium du GP d’Espagne (respectivement P4 et P5).

Il Grand Prix de Belgique de Formule 1 Il se tiendra dimanche prochain et pourra être vu en direct à la télévision exclusivement via la chaîne MovistarFórmula1. Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le circuit de Montmeló dans notre live OKDIARY.

Horaire et où regarder le GP de F1 de Belgique

Vendredi 28 août

Gratuit 1 – 11: 00-12: 30 heures

Gratuit 2 – 15: 00-16: 30 heures

Samedi 29 août

Gratuit 3 – 12: 00-13: 00 heures

Classement – 15h00

Dimanche 30 août

GP de Belgique – 15 h 10

Gracieuseté d’OkDiario