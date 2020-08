Après avoir quitté leur format de gala traditionnel, Women in Film et 53 supporters célèbres se sont efforcés de diffuser la toute première émission spéciale virtuelle de l’organisation mercredi soir sur la CW. Eva Longoria, Alfre Woodard, Jane Fonda et Rita Moreno figuraient parmi les stars qui ont participé à l’événement télévisé d’une heure, qui a défendu les femmes dans tous les secteurs, pas seulement à Hollywood.

L’émission de variétés, intitulée «Make It Work», mettait en vedette des célébrités à la maison, trouvant des moyens créatifs de commenter la pandémie de coronavirus, le mouvement Black Lives Matter et les prochaines élections de 2020.

Avant l’émission, la présidente de Women in Film, Amy Baer, ​​a expliqué comment l’organisation avait trouvé un moyen de rendre l’émission à la fois amusante et informative.

«La seule chose que nous avons promis à la CW que nous ne ferions pas, c’est de fournir une vitamine», a déclaré Baer à Variety. «Parce que je ne pense pas que quiconque veuille être sermonné sur quoi que ce soit. Tout le monde fait de son mieux pour naviguer dans le monde dans lequel nous sommes actuellement. »

Cela signifiait donc que Lake Bell, membre du conseil d’administration de Women in Film, a ouvert le spectacle de sa douche, repoussant les appels à «maman» tout en partageant le message de l’événement à #HireHerBack, l’initiative de recrutement de l’organisation qui s’efforce de garantir aux femmes un espace égal dans la main-d’œuvre. les industries (y compris Hollywood) reprennent la production.

«Les premières personnes à se laisser aller en cette période de folie sont les femmes. Et donc, c’est vraiment l’occasion d’appuyer sur un bouton de réinitialisation », a expliqué Bell. «Quand nous reviendrons tous bientôt, pourquoi ne pas la réembaucher, au lieu de dire: ‘Je connais un mec’, je connais une fille.

De nombreuses stars se sont associées pour leurs morceaux de comédie. Kym Whitley et Sherri Shepherd ont organisé un «chat vidéo ivre» tout au long de l’émission, les femmes buvant chaque fois qu’elles se souvenaient de quelque chose de fou qui s’était passé en 2020 – comme le «Tiger King» de Netflix, Meghan Markle et le prince Harry quittant la famille royale et scolarisant à la maison leur des gamins.

Kathryn Hahn et Andrea Savage ont animé une session «Stich n B — h», où elles ont encouragé le public à s’impliquer politiquement. Cheryl Hines et Rachael Harris ont pratiqué le yoga virtuel tout en discutant des inégalités salariales pour les femmes. La star de «Dynasty» Elizabeth Gillies et Sarah Jeffrey de «Charmed» ont montré comment faire des étuis de désinfectant pour les mains élégants et à bascule pour leur vidéo, tandis que Beanie Feldstein a mis en perspective toutes nos craintes de laisser nos animaux à la maison lorsque nous retournons au travail. L’émission spéciale a également incorporé la vidéo virale TikTok de l’acteur Aimee La Joie, une représentation d’une femme d’une «équipe de tournage», dans le programme.

Mais la pièce maîtresse de la soirée était la campagne «Pour votre considération» de Women in Film. Hillary Rodham Clinton a présenté le projet en disant: «Si vous voulez que quelque chose soit fait. Demandez à une femme occupée de le faire. C’est un principe que nous avons tous vu en action, et il n’a jamais été aussi vrai qu’il ne l’est actuellement. … Le travail des femmes alimente les familles, les communautés et des pays entiers.

L’initiative, déjà lancée en ligne, met en évidence les inégalités entre les hommes et les femmes tant en matière d’embauche que de rémunération. La campagne créative comprend également des affiches de films mettant en vedette des femmes écrivains, réalisatrices, compositeurs, producteurs et acteurs avec des citations de soutien de notables du divertissement comme Quincy Jones, Diane Warren, Spike Lee, Sia, Ang Lee, Issa Rae et Sir Patrick Stewart.

Au cours de l’émission, Jennifer Garner a présenté sa costumière de longue date Maria Bradley (le couple a travaillé ensemble depuis «Alias» en 2001) «pour considération» dans le cadre de la campagne, tandis que Cobie Smulders a crié «Stumptown» et «Spider-Man: Loin de chez soi ”cascadeur double Marie Fink. Isla Fisher a fait l’éloge de «la plus brillante comédienne hilarante» Erica Rivinoja et Beanie Feldstein a célébré la maquilleuse April Townes. Margaret Cho a souligné Lorene Machado, qui a réalisé quatre des émissions spéciales de Cho, tandis que Melanie Liburd a salué la PA Tamika McConnaughey.