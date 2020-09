Hina Khan est une véritable fashionista et de multiples instances le prouvent. En attendant, découvrez ses dernières photos sur Instagram.

Écrit par



Swetlana Neog



Mumbai Publié: 22 septembre 2020 04:25 am Hina Khan distribue une inspiration de mode majeure alors qu’elle tue une tenue à pois; Voir les PHOTOS

Hina Khan est quelqu’un qui s’est fait une place dans l’industrie télévisuelle indienne en peu de temps. L’actrice a commencé son voyage avec Yeh Rishta Kya Kehlata Hai et a parcouru un long chemin maintenant. Il ne sera pas faux de dire qu’elle profite actuellement de la meilleure phase de sa carrière avec le bon nombre de projets en main. Pendant ce temps, en plus de ses talents d’actrice, Hina est également connue pour son style unique et son choix de mode.

Au moment où nous en parlons, l’actrice a partagé quelques photos sur son pseudo Instagram qui sont difficiles à manquer. Hina porte une tenue à pois noirs et blancs et elle l’associe à une paire de talons jaune fluo. Sa tenue comprend un haut à spaghetti monochrome et des palazzos assortis avec des pois partout. Hina laisse ses cheveux ouverts comme d’habitude et son jeu de maquillage est également d’actualité.

Découvrez ses photos ci-dessous:

Pendant ce temps, Hina Khan est apparue pour la dernière fois dans l’émission Naagin 5 dans laquelle elle a joué un rôle éphémère en tant qu’Adi Naagin. Malgré le fait, les fans ont adoré sa performance dans le drame surnaturel. Beaucoup de ses fans ont été déçus après avoir quitté la série qui présente désormais Surbhi Chandna, Mohit Sehgal et Sharad Malhotra dans les rôles principaux. Plus tôt cette année, Hina Khan a fait ses débuts officiels à Bollywood avec le film Hacked, soutenu par le cinéaste Vikram Bhatt. En dehors de cela, l’actrice a également des projets intéressants en préparation.

