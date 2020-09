Hipgnosis Songs a fait l’acquisition de Big Deal Music Group et a recruté ses cadres supérieurs, Kenny MacPherson devenant PDG de Hipgnosis Songs Group et relevant directement du fondateur et PDG Merck Mercuriadis. Il est rejoint par les coprésidents Casey Robison et Jamie Cerreta et le vice-président exécutif Dave Ayers (New York) ainsi que le vice-président principal Pete Robinson (Nashville) qui ont tous signé de nouveaux contrats de cinq ans, selon l’annonce. Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Cette décision à succès fait suite à la nomination par Hipgnosis plus tôt cette semaine des vétérans de l’industrie Ted Cockle en tant que président et Amy Thomson en tant que directrice des catalogues, sans parler des acquisitions agressives de catalogues de chansons de la société depuis sa fondation en juillet 2018. un nouveau niveau, en apportant une plate-forme de musique américaine à service complet avec une équipe de 35 employés qui a largement travaillé ensemble depuis 2012. Big Deal Music sera renommé Hipgnosis Songs Group avec effet immédiat.

Le portefeuille de droits d’auteur de Big Deal dans les chansons à succès comprend «Stitches» et «Treat You Better» de Shawn Mendes, «Story of My Life» de One Direction, «High Hopes» de Panic at the Disco, «Slow Hands» de Niall Horan et Thomas Rhett «Meurs un homme heureux.» Ses auteurs incluent Teddy Geiger, Julian Bunetta, John Ryan, Joe London, Kamasi Washington, Sharon Van Etten, Sylvan Esso, Jake Sinclair, Dan Wilson, St Vincent et My Morning Jacket. Son catalogue comprend plus de 4 400 chansons.

Selon l’annonce, l’acquisition sera financée à partir du produit de la levée de fonds d’actions d’Hipgnosis en juillet 2020 et par l’émission de 17 609 304 nouvelles actions ordinaires émises au prix de 120,65 pence par action ordinaire.

Hipgnosis Songs a récemment publié son rapport annuel, qui montrait que ses revenus avaient grimpé en flèche au cours de sa première année complète d’activité, passant à 81 millions de dollars au cours de la période de 12 mois terminée en mars 2020, contre environ 8,9 millions de dollars la période précédente. La société, qui a été sur une frénésie d’acquisitions sans précédent de catalogues d’auteurs-compositeurs et de producteurs à succès – a acheté des catalogues de hitmakers allant de Dave Stewart de Timbaland et Eurythmics à Jack Antonoff et Jeff Bhasker – a commencé ses activités à la Bourse de Londres en juillet 2018. Entre mars 2019 et mars 2020, l’entreprise a dépensé près de 700 millions de dollars pour acquérir 42 catalogues.

Mercuriadis (photo ci-dessus, à gauche, avec MacPherson, Cerreta et Robison) a déclaré: «Au cours des deux dernières années, j’ai eu le privilège de me réunir et de travailler avec une équipe de classe mondiale d’individus du plus haut calibre. Avec cette acquisition, et suite à la nomination de Ted Cockle et Amy Thomson plus tôt cette semaine, l’échelle et la qualité des personnes qui travaillent avec moi pour générer des rendements pour les actionnaires atteignent de nouveaux sommets et placent notre société sur la voie du prochain chapitre de sa croissance. C’est une équipe de premier ordre et nous avons maintenant les ressources nécessaires pour être au courant du destin de chaque chanson toute la journée et je suis ravi d’accueillir Kenny, Casey, Jamie, Dave, Pete et les 30 autres nouveaux membres de l’équipe dans la famille Hipgnosis. »

MacPherson, a déclaré: «Collectivement, mes partenaires et moi-même avons passé notre carrière à identifier et à nourrir certains des auteurs-compositeurs les plus emblématiques de la musique contemporaine et à créer de la valeur pour nos investisseurs. Au cours des huit dernières années chez Big Deal Music, mes partenaires et moi avons construit un héritage culturel significatif en réunissant un groupe incroyable d’artistes et d’étiquettes partenaires et d’auteurs-compositeurs de classe mondiale. Nous sommes impatients de faire venir ces créateurs et leur énorme talent avec nous alors que nous rejoindrons Merck et son équipe chez Hipgnosis. Ce que Hipgnosis a assemblé en si peu de temps est vraiment remarquable – un catalogue de plus de 13 000 compositions de certains des créateurs les plus importants de l’histoire de la musique.

Big Deal Music Group était représenté dans la transaction par Shot Tower Capital dirigé par David Dunn et Rob Law; Wallace E. Christner et Rebecca J. Newman chez Venable LLP et Elliot Groffman et Paul Gutman chez Carroll Guido Groffman Cohen Bar & Karalian, LLP.

Mercuriadis a parlé de la croissance et de la philosophie de l’entreprise dans sa déclaration annonçant l’accord. «J’ai toujours été clair sur le fait que je croyais que nous avions une responsabilité importante à l’égard de nos chansons culturellement importantes et des auteurs-compositeurs de référence qui nous les ont confiées. Nous allons maintenant prendre ce qui est le modèle d’édition de musique traditionnelle cassé et le remplacer par notre concept de Song Management où nous nourrissons, aimons et tirons le meilleur parti de nos chansons en y mettant le maximum. Kenny et son équipe sont enthousiasmés par notre philosophie de gestion des chansons et notre passion et notre expertise mutuelles sont une tempête parfaite lorsqu’elles sont combinées avec notre catalogue Evergreen.

«C’est une étape importante dans l’évolution de Hipgnosis Songs dans notre capacité à tenir la promesse de Song Management non seulement au niveau mondial, mais maintenant au cœur du plus grand marché de la musique au monde.»