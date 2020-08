Holland Taylor a pensé qu’il était tout à fait naturel qu’elle soit choisie pour incarner le grand leader, la personne la plus puissante de l’univers, dans «Bill & Ted Face the Music». Après tout, Taylor a fait carrière en jouant des personnages impérieux qui plient le monde à leur gré dans tout, de «Deux hommes et demi» à «Légalement blonde».

Alors que le film s’apprêtait à sortir en salles et sur les plateformes à la demande le 28 août, Taylor a parlé avec Variety de son amour pour les films Bill & Ted, le truc de la comédie et une possible deuxième saison de «Hollywood», le Ryan Murphy. série dans laquelle elle a partagé la vedette en tant que directrice du studio Ellen Kincaid.

Étiez-vous fan de la franchise «Bill & Ted»?

J’ai adoré le premier. Le second, je n’avais pas vu. Mais même 30 ans plus tard, je m’en souviens comme d’une fable loufoque qui a vraiment fonctionné. J’ai aimé que ce soit ridicule, mais les acteurs l’ont joué réel, ce qui est vrai de la comédie. Il doit être joué de manière mortelle au sérieux. J’ai adoré toute la qualité à bas prix des effets spéciaux.

Comment était-ce de jouer le Grand Leader?

Oh, c’était merveilleusement ridicule et sublime. Je l’ai joué comme j’ai joué Ann Richards [Taylor wrote and starred in ‘Ann,’ a one-woman show about the former Texas governor]. Bien sûr, c’est l’histoire de ma carrière. Je suis toujours choisi pour ce genre de rôles.

Que voulez-vous dire?

Je joue toujours ces personnages stupides ou pompeux ou incroyablement grands. J’étais le professeur de droit dans «Legally Blonde», le juge dans «The Practice», toutes ces femmes qui sont très puissantes et confiantes. Je ne suis pas puissant et je n’ai pas ces qualités dans la vraie vie. Mais d’une manière ou d’une autre, je suis capable de balayer tout cela, toute ma timidité et mon insécurité, quand je joue.

Vous avez joué au gouverneur Richards en tournée et à Broadway. Que penserait-elle de notre situation politique actuelle?

Elle serait plus positive que moi. Elle attendait toujours l’avenir avec impatience. Elle comprend qu’il y avait des forces négatives et qu’elle avait une compréhension intelligente de la politique, mais elle croit aussi en la bonne volonté, l’amour et l’honnêteté et dans les gens. Je pense qu’elle serait alarmée par la destruction du bureau de poste et la détention d’enfants dans des cages à la frontière. Elle dirait certainement voter. Votez tôt. Votez par courrier. Faites la queue si vous devez le faire. Mais votez. Le vote est notre bien le plus précieux.

«Hollywood» de Netflix réinvente l’industrie cinématographique des années 1950 comme étant beaucoup plus inclusive qu’elle ne l’était. Il propose une histoire alternative dans laquelle les femmes et les personnes de couleur ont eu des opportunités. Le spectacle at-il atterri avec plus de punch en raison des débats sur l’inclusion dans l’industrie du divertissement?

Je le pense. Il y a un très bon message à tout cela. Cela fait que le public regrette ce qui s’est passé et souhaite que cela n’ait pas été comme ça. Il plie les gens à imaginer quelque chose de mieux et participe à une sorte de prise de conscience.

Y aura-t-il une deuxième saison de «Hollywood»?

Je l’espère, mais nous n’avons rien entendu. Il n’y a eu aucune discussion pour aller de l’avant avec quoi que ce soit. Bien sûr, tout est au point mort avec la pandémie, n’est-ce pas? Il était certainement prévu d’avoir plus d’une saison. Il était censé être mis en place comme une anthologie comme «American Horror Story», où il y aurait une grande partie de la même distribution à chaque saison, mais nous jouerions des rôles différents à une période différente.