Salut au roi: Hollywood réagit à la mort de Chadwick Boseman

La nuit dernière a apporté la nouvelle choquante que l’acteur Chadwick Boseman (Panthère noire, 42, 21 ponts) est décédé tragiquement à l’âge de 43 ans. Selon sa famille, l’acteur a reçu un diagnostic de cancer du côlon il y a quatre ans, mais n’a jamais parlé publiquement de son combat. Maintenant, les amis, les fans et les contemporains de Boseman à Hollywood réagissent à la nouvelle d’un acteur extrêmement talentueux pris beaucoup trop jeune.

«Le décès de Chadwick est absolument dévastateur. Il était notre T’Challa, notre Panthère noire et notre cher ami », a déclaré Kevin Feige, président de Marvel Studios et directeur de la création chez Marvel dans un communiqué vendredi soir. «Chaque fois qu’il montait sur le plateau, il rayonnait de charisme et de joie, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de vraiment indélébile. Il incarnait beaucoup de personnes extraordinaires dans son travail, et personne n’était meilleur pour donner vie à de grands hommes. Il était aussi intelligent et gentil, puissant et fort que n’importe quelle personne qu’il représentait. Maintenant, il prend sa place à leurs côtés comme une icône pour les âges. La famille Marvel Studios pleure profondément sa perte et nous sommes en deuil ce soir avec sa famille.

Je suis absolument dévasté. C’est au-delà du déchirement. Chadwick était spécial. Un vrai original. C’était un artiste profondément engagé et constamment curieux. Il lui restait tellement de travail incroyable à créer. Je suis infiniment reconnaissant de notre amitié. Reposez-vous au pouvoir, roi pic.twitter.com/oBERXlw66Z – Chris Evans (@ChrisEvans) 29 août 2020

Voir ce post sur Instagram «C’était censé être pour Chadwick et moi d’être connectés, pour nous d’être une famille. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est que notre histoire a commencé bien avant son tournant historique en tant que Black Panther. Lors de la première soirée de Black Panther, Chadwick m’a rappelé quelque chose. Il a murmuré que lorsque j’ai reçu mon diplôme honorifique de l’Université Howard, son alma mater, il était l’étudiant chargé de m’escorter ce jour-là. Et nous étions ici, des années plus tard, en tant qu’amis et collègues, profitant de la nuit la plus glorieuse de tous les temps! Nous avions passé des semaines à nous préparer, à travailler, à nous asseoir côte à côte tous les matins sur des fauteuils de maquillage, à préparer la journée ensemble en tant que mère et fils. Je suis honoré que nous ayons apprécié cette expérience de cercle complet. Le dévouement de ce jeune homme était impressionnant, son sourire contagieux, son talent irréel. Je rends donc hommage à un bel esprit, à un artiste accompli, à un frère plein d’âme… « tu n’es pas mort mais volé au loin… ». Tout ce que vous possédiez, Chadwick, vous l’avez donné librement. Reposez-vous maintenant, doux prince. #WakandaForever Un post partagé par Angela Bassett (@ im.angelabassett) le 28 août 2020 à 20h43 PDT

Nos cœurs sont brisés et nos pensées vont à la famille de Chadwick Boseman. Votre héritage vivra pour toujours. Repose en paix. pic.twitter.com/DyibBLoBxz – Marvel Studios (@MarvelStudios) 29 août 2020

Nous sommes tous navrés par la perte tragique de #chadwickboseman – un talent extraordinaire, et l’une des âmes les plus douces et les plus généreuses que j’aie jamais rencontrées. Il a apporté une force, une dignité et une profondeur énormes à son rôle révolutionnaire de Black Panther; briser les mythes et les stéréotypes, – Robert Iger (@RobertIger) 29 août 2020

Pour ses amis et des millions de fans, son absence de l’écran n’est éclipsée que par son absence de nos vies. À Disney, nous adressons tous nos prières et nos sincères condoléances à sa famille. – Robert Iger (@RobertIger) 29 août 2020

tu vas me manquer, frère d’anniversaire. tu as toujours été léger et aimant pour moi. mon dieu… pour toujours et à jamais… https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn – Don Cheadle (@DonCheadle) 29 août 2020

Votre lumière a égayé nos jours. Il continuera à égayer nos cœurs et nos esprits. Que les cieux soient bénis alors que vous illuminez le ciel. Envoi de mon amour et de mes prières à la famille. Que Dieu continue de vous tenir dans son étreinte éternelle. RIP Chadwick pic.twitter.com/wIUaooHLqq – Forest Whitaker (@ForestWhitaker) 29 août 2020

Je n’ai pas de mots. Repose en paix, Bruh. Merci pour tout ce que vous avez fait pendant que vous étiez ici. Merci d’être un ami. Tu es aimé. Tu vas nous manquer. https://t.co/8rK4dWmorq – Sterling K Brown (@SterlingKBrown) 29 août 2020

La vraie puissance de @ChadwickBoseman était plus grande que tout ce que nous avons vu à l’écran. De la Panthère noire à Jackie Robinson, il a inspiré des générations et leur a montré qu’ils pouvaient être tout ce qu’ils voulaient, même des super héros. Jill et moi prions pour ses proches en cette période difficile. – Joe Biden (@JoeBiden) 29 août 2020