Ce sont les dernières semaines de la course présidentielle et, comme d’habitude, les artistes sortent le vote pour le candidat démocrate.

Mais à Los Angeles, certains membres de la communauté du divertissement se concentrent sur une course beaucoup plus proche de chez eux. De nombreuses célébrités et écrivains de télévision se rallient derrière Nithya Raman, diplômée de Harvard et urbaniste qui se présente pour un siège au conseil municipal de Los Angeles dans le district 4.

Raman, l’ancien directeur de la division divertissement de Times Up, se présente comme un champion des causes progressistes, avec le soutien de Ground Game LA et des chapitres de Los Angeles du mouvement Sunrise et des Democratic Socialists of America. Elle fait valoir que le conseil – qui est composé de 13 démocrates et d’un indépendant – n’a pas réussi à tirer pleinement parti de son pouvoir de modifier la police, le sans-abrisme, le contrôle des loyers et l’énergie propre.

Pour la première fois, les élections locales de Los Angeles coïncideront cette année avec le vote présidentiel. Raman espère galvaniser cette énergie et former des résidents qui ne pensent généralement pas aux courses locales, y compris les jeunes électeurs et les locataires. Tirer parti de l’énergie politique d’Hollywood – qui se concentre généralement presque entièrement sur les affaires nationales – a été une grande partie de sa campagne.

«Je pense que j’étais coupable comme beaucoup de gens de me concentrer un peu trop sur les problèmes au niveau national», déclare Jesse Zwick, un écrivain de cinéma et de télévision qui s’est porté volontaire pour la campagne de Raman. «Mais alors que la crise de l’itinérance ne cessait de s’aggraver, j’ai senti que je devais faire quelque chose. Nithya a fait du bon travail en montrant tout ce que nous pourrions faire si nous prêtions attention et attendions plus des responsables de la ville.

Nithya Raman, candidate au conseil municipal de Los Angeles, à gauche, et Mike Ryu, avec l’aimable autorisation de Raman / Ryu

Raman se présente contre David Ryu, qui a été élu pour la première fois il y a cinq ans. Ryu a terminé premier de la primaire de mars, avec 44,7% des voix. Raman était juste derrière, avec 41,1%. En réponse à ce défi, Ryu a vanté son bilan – notamment, une interdiction des contributions des développeurs qui sont intervenues en réponse à un scandale de corruption à l’hôtel de ville.

«J’ai une longueur d’avance sur la courbe», dit Ryu dans une interview. «Il ne s’agit pas de tweeter sur quelque chose et d’en parler. Parler n’est pas cher. Qui peut concrétiser ce discours progressiste? J’ai fait ça.”

Le quartier s’étend de Silver Lake à Sherman Oaks, couvrant de nombreux quartiers riches à forte intensité industrielle, y compris les collines d’Hollywood. Ryu a été élu en se présentant comme un étranger qui repousserait le surdéveloppement. Au pouvoir, il a poursuivi une réglementation accrue sur la construction à flanc de colline et a été une voix de premier plan contre SB 50, un projet de loi de l’État qui aurait forcé les villes à permettre un plus grand développement de logements.

Raman aborde la question dans une perspective opposée. Elle souhaite augmenter l’offre de logements en réduisant les réglementations locales en matière d’urbanisme. En termes rhétoriques, cependant, les deux peuvent sembler très similaires sur la question – chacun soutenant le logement «abordable», opposant les contributions des promoteurs et s’opposant à l’intervention de l’État.

«Elle a déménagé au centre. Il a déménagé au centre », déclare Richard Close, président de la Sherman Oaks Homeowners Association, qui soutient que les propriétaires de maisons unifamiliales se sentent menacés par la pression pour une plus grande densité dans leurs quartiers. «Je pense qu’ils se tourneront vers le candidat qui les protégera le mieux.»

Dans une interview, Raman a déclaré que les récentes manifestations pour la justice raciale ont attiré l’attention des électeurs sur la façon dont l’urbanisme a «gardé les gens de couleur, les Noirs américains, hors des quartiers».

«Les gens établissaient des liens entre l’injustice et les pratiques du gouvernement local d’une manière que je n’avais jamais vue auparavant», dit-elle. «Le problème des développeurs est un problème… Mais les problèmes liés au logement et à l’itinérance sont bien plus importants que cela. Nous avons un système qui produit exclusivement le type de logement le plus cher. »

De plus en plus de partisans de la campagne de Raman se sont joints à lui au cours de l’été, alors qu’ils cherchaient un exutoire à la frustration à la suite de la mort de George Floyd. Raman a souligné que le conseil avait voté à l’unanimité en faveur d’une mesure soutenue par le syndicat de la police – et contrée par le chef – qui affaiblissait la surveillance.

Rekha Shankar, ancienne rédactrice en chef de CollegeHumor, a déclaré qu’elle avait commencé à se connecter aux réunions des commissions de police et avait finalement décidé de se porter volontaire pour Raman.

«Pourquoi ai-je ignoré la politique hyper-locale?» se demanda-t-elle. «J’ai décidé que je devais participer à cela et j’ai tout le temps du monde en ce moment… Le travail a été vraiment très lent. De nombreux créatifs utilisent leur pouvoir pour de bon. “

Raman est marié à Vali Chandrasekaran, un producteur exécutif de «Modern Family» dont les crédits incluent également «My Name is Earl» et «30 Rock». Plus d’un quart des contributions de Raman – environ 240 d’entre elles – proviennent d’écrivains auto-identifiés, dont Tina Fey et Michael Schur. Natalie Portman, une amie de Harvard, a enregistré une vidéo d’approbation pendant la primaire, tout comme Jane Fonda.

Lundi, Schur a organisé une collecte de fonds diffusée en direct «Parks and Recre-union» pour la campagne de Raman, avec des acteurs de l’émission, dont Adam Scott et Nick Offerman.

“Si vous avez aimé Leslie Knope en tant que personnage, vous aimerez Nithya Raman”, a déclaré Schur. «Elle est très Leslie Knope-y.»

En une heure, Schur ne s’est pas entièrement attaché aux affaires locales. À un moment donné, Schur et son invité Aubrey Plaza ont fait une longue digression sur Joe Biden et une fois où ils ont fait une visite de la Maison Blanche.

Ryu a noté qu’il avait le soutien des sections locales de l’IATSE qui représentent les machinistes, les médecins et les poignées.

«Il ne s’agit pas de stars d’Hollywood», dit-il. «Il s’agit des véritables familles de travailleurs – les personnes en dessous de la ligne.