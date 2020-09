Le parc à thème Hong Kong Disneyland doit rouvrir cette semaine après avoir été fermé deux fois pour des raisons de contrôle des coronavirus. Il rouvrira vendredi (25 septembre) et fonctionnera cinq jours par semaine.

«Le parc Disneyland de Hong Kong rouvrira officiellement ses portes au public le 25 septembre 2020. Conformément aux dernières directives des autorités sanitaires et gouvernementales, la station poursuivra son approche mesurée avec des mesures de santé et de sécurité telles que le contrôle de la capacité, les examens de santé, la température contrôles, nécessitant des masques faciaux, une distanciation sociale et une augmentation du nettoyage et de la désinfection », ont déclaré mardi les exploitants du parc.

Pendant la phase de réouverture initiale, le parc sera fermé les mardis et jeudis (sauf les jours fériés) jusqu’à nouvel ordre. Cela l’obligera à prolonger la durée de vie des laissez-passer annuels existants.

Le parc a déclaré qu’il continuerait également de contrôler la capacité comme l’exige le gouvernement, bien qu’il n’ait pas précisé publiquement quelle devrait être cette capacité. Et il faudra que tous les visiteurs pré-réservent en ligne.

«Les expériences de personnages seront proposées d’une nouvelle manière, y compris des spots de selfie autour du parc pour permettre aux clients de prendre des photos avec leurs personnages préférés à une distance sociale appropriée», ont déclaré les opérateurs. Les performances en direct seront limitées aux sites extérieurs pendant la phase de réouverture initiale jusqu’à nouvel ordre », ont déclaré les opérateurs, soulignant un autre changement par rapport aux pratiques précédentes.

Le parc a été fermé du 23 janvier au 18 juin en raison de précautions contre l’épidémie de coronavirus. Mais il a été contraint de fermer à nouveau le 15 juillet lorsque Hong Kong a subi une troisième vague d’infections virales.

Le territoire a désormais largement apprivoisé la troisième vague. Mardi, Hong Kong a signalé six autres cas confirmés de coronavirus, dont quatre ont été importés. Cela a porté le nombre de cas à 5 039 à Hong Kong jusqu’à présent, dont 103 décès.

Hong Kong Disneyland et l’autre parc à thème du territoire, Ocean Park, appartiennent en majorité au gouvernement. Ocean Park a rouvert ses portes vendredi la semaine dernière.