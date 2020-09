Le cadre de sa conférence annuelle des développeurs 2020, Huawei, a présenté ses nouveaux appareils Matebook X, Matebook 14, Les Regarder Gt 2 Pro, Watch Fit et sa collection de Freebuds, Pro et Freelace Pro. Il a également montré à quel point son système d’exploitation sera nouveau EMUI 11.

Fonctionnalités pour tous les scénarios alimentés par des technologies distribuées de Huawei, comme MeeTimeet la collaboration multi-écrans sont devenues des fonctionnalités phares de EMUI. Ces technologies innovantes permettent aux appareils de se virtualiser et de partager leurs capacités logicielles entre eux. Les utilisateurs ne seront plus limités par le matériel et seront libres de personnaliser leur expérience en fonction de leurs besoins et préférences individuels.

La société chinoise a souligné que la nouvelle version de son système d’exploitation atteint un équilibre «scientifiquement conçu pour l’interaction utilisateur», avec une interface utilisateur optimisée «grâce à la recherche sur les facteurs humains pour améliorer l’expérience utilisateur».

Il dispose de la nouvelle fonction Always-On Display (AOD) qui permet aux utilisateurs de personnaliser avec des éléments d’art moderne (inspirés par le travail de Piet Mondrian) toute l’interface de leur équipement.

«Par exemple, les utilisateurs peuvent facilement coordonner les couleurs de l’AOD avec leur garde-robe de tous les jours en prenant simplement une photo de leurs vêtements et accessoires. Ceci est dû au fait que les algorithmes d’intelligence artificielle vont extraire la couleur de l’image et générer une palette de couleurs identique pour l’AOD », a expliqué Huawei.

EMUI 11 accorde beaucoup plus d’importance à la collaboration multi-écrans, prenant en charge jusqu’à trois fenêtres actives en même temps. Une fois la connexion établie, la tablette peut faire office de webcam externe ou de deuxième écran pour le PC, tandis que le PC peut partager ses périphériques avec la tablette. Les documents enregistrés sur le PC peuvent être édités directement via la tablette, soit en touchant l’écran, soit avec un stylet intelligent dans le cas des illustrations.

EMUI a toujours inclus des solutions de sécurité complètes pour protéger les utilisateurs d’appareils Huawei. «Au niveau du système, le noyau TEE OS d’EMUI a obtenu le plus haut niveau de CC EAL5 +, qui est le plus haut niveau de sécurité pour un système d’exploitation de micro-noyau commercial dans le monde», déclare la société chinoise et souligne que Il a GDPR et GAPP, et des certifications telles que ISO27701 et ePrivacyseal.

EMUI 11 dispose d’une fonction de mémos cryptés (accessible avec un code PIN) et vous permet de supprimer toutes les informations personnelles sensibles telles que l’emplacement, l’heure et les détails de l’appareil avant d’être envoyées.

La version bêta d’EMUI 11 arrivera en septembre sur les téléphones Q40, P40 Pro, P40 Pro +, Compagnon 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Conception Porsche Huawei Mate 30 RS, MatePad Pro et MatePad Pro 5G. La compatibilité bêta sera étendue à Honneur 30, Honor V30, Nova 7 et plusieurs autres à des dates futures.