Un an après Huawei présenter son propre système d’exploitation, HarmonyOS, qui viendrait remplacer Android dans ses smartphones, nous n’en avons pas encore vu un qui l’intègre dans son écosystème. Cependant, cela pourrait changer pour l’année prochaine, car les rapports indiquent qu’il prévoit de lancer un téléphone avec son propre système d’exploitation pour 2021.

Nous recommandons également: Huawei arrête la production de téléphones en raison des sanctions américaines.

Selon le média chinois QQ, Huawei envisage de lancer son premier smartphone avec HarmonyOS au cours de l’année suivante dans une nouvelle version du logiciel. Jusqu’à présent, les rumeurs n’avaient pas tardé à venir, et on disait que le Q40 c’était le premier smartphone à l’inclure. Et bien que cela se soit avéré faux, nous avons appris que cela ne viendra pas uniquement pour les smartphones.

Huawei a confirmé qu’HarmonyOS est un système d’exploitation universel conçu pour différents composants électroniques. Tablettes, appareils ménagers, ordinateurs et même voitures ils pourront utiliser une seule version du logiciel.

Le smartphone serait le point de départ du lancement du système d’exploitation, et son expansion devrait arriver plus tard. Mais pas avant la sortie d’une nouvelle version qui pourrait la rendre prête à être incluse dans les appareils intelligents.

Lorsque le système d’exploitation a été présenté, il a été dit qu’il s’agirait d’un système open source qui permettrait aux développeurs et aux utilisateurs de tirer pleinement parti de ses fonctions. Et comme il serait basé sur Linux, il offrirait un support pour les applications Android, ce qui faciliterait leur exécution.

Jusqu’à présent, on pensait que Huawei avait choisi de préparer lui-même son système d’exploitation en raison du veto imposé par les États-Unis, ainsi que des différents blocages. Cependant, le développement d’HarmonyOS a commencé dans le lointain 2017 et, en plus des smartphones, il peut être utilisé dans les téléviseurs et haut-parleurs intelligents, les appareils domestiques et plus encore.