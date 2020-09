Hugh Jackman a menacé en plaisantant la star de Deadpool, Ryan Reynolds, à propos d’une affiche faite par des fans mettant en vedette Wolverine.

Après qu’une affiche faite par des fans pour Deadpool 3 de Ryan Reynolds a fait surface sur Twitter avec Wolverine de Hugh Jackman et Câble de Josh Brolin, l’acteur derrière le mutant griffu a menacé en plaisantant d’impliquer ses avocats pour avoir utilisé sa ressemblance sans autorisation. Reynolds avait précédemment plaisanté en disant qu’un troisième film de Deadpool n’était pas sorti car ils essayaient toujours de savoir qui avait divulgué les images de test du film original il y a toutes ces années. Récemment, Hugh Jackman a plaisanté en disant qu’il n’était pas heureux de se voir dans l’affiche des fans de Deadpool 3.

Après qu’un utilisateur de Twitter ait tagué Ryan Reynolds dans l’affiche des fans de Deadpool 3 avec Hugh Jackman’s Wolverine et Josh Brolin’s Cable, la star de Merc with the Mouth a suivi l’enthousiasme des fans pour un troisième film. C’est alors que Jackman a sonné en disant que ses avocats devraient intenter une action de 610 millions de dollars en raison de «douleur et souffrance». Découvrez l’échange Twitter complet ci-dessous.

NOUS EN AVONS BESOIN MAINTENANT @VancityReynolds pic.twitter.com/cfWpBnwfJt – El Séptimo Mundo (@septimo_mundo) 2 septembre 2020

Bonjour avocat. S’il vous plaît émettez un cessez et renoncez à @VancityReynolds pour l’abus flagrant de ma ressemblance – ainsi que 610 millions de dollars pour la douleur et la souffrance. – Hugh Jackman (@RealHughJackman) 3 septembre 2020

Que pensez-vous de la fausse rivalité actuelle du couple? Voulez-vous toujours voir Deadpool 3 de Ryan Reynolds? Faites le nous savoir dans la section « Commentaires!

Voici le synopsis de Deadpool 2:

Après avoir survécu à une attaque de bovins presque mortelle, un chef de cafétéria défiguré (Wade Wilson) a du mal à réaliser son rêve de devenir le barman le plus en vogue de Mayberry tout en apprenant à faire face à son sens perdu du goût. Cherchant à retrouver son épice pour la vie, ainsi qu’un condensateur de flux, Wade doit combattre des ninjas, des yakuzas et une meute de canines sexuellement agressives, alors qu’il voyage à travers le monde pour découvrir l’importance de la famille, de l’amitié et de la recherche de saveurs. un nouveau goût pour l’aventure et gagner le titre de tasse de café très convoité de meilleur amant du monde.

Réalisé par David Leitch à partir d’un scénario écrit par Rhett Reese & Paul Wernick & Ryan Reynolds, Deadpool 2 stars Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian Dennison, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand et Jack Kesy.

