L’un des passe-temps préférés des fans de bandes dessinées est de comparer les personnages les uns aux autres dans des scénarios hypothétiques. L’univers cinématographique Marvel, tout comme les bandes dessinées, fait également un bon travail pour favoriser ce genre de discussions. Cela dit, Hulk est un grand écart par rapport à ce qu’il est dans les bandes dessinées.

Ce n’est pas inhabituel, car de nombreux personnages, comme la sorcière écarlate, doivent être modifiés pour s’intégrer dans le MCU. Mais malheureusement pour Bruce Banner, Marvel a dû beaucoup changer Hulk pour qu’il puisse s’intégrer dans les films.

Quelle est la puissance de Hulk dans les bandes dessinées?

Comme l’attesteraient les fans de bandes dessinées, il y a eu des décennies de bandes dessinées et de nombreuses bandes dessinées ont emmené Hulk dans des directions différentes. Cependant, comme l’ont écrit les fans de Marvel sur Reddit, quelque chose qui est resté constant est la force de Hulk en ce qui concerne sa rage. De toute évidence, Banner devient Hulk chaque fois qu’il est en colère.

Cela dit, dans les bandes dessinées, Hulk peut devenir encore plus fort à mesure qu’il est en colère. En fait, dans les bandes dessinées, la force de Hulk est également liée aux radiations, et plus il absorbe de radiations, plus il devient puissant. C’est ce qui s’est passé dans une série de bandes dessinées, et c’est aussi pourquoi CBR a déclaré que Hulk était le Avenger le plus puissant.

À un moment donné, Hulk était tellement en colère et puissant qu’il pouvait même détruire des planètes entières.

Quelle est la puissance du Hulk dans le MCU?

Mais, comme les fans de Marvel l’ont dit sur Reddit, Hulk ne devient pas aussi fou dans les films. En fait, les bandes dessinées où Hulk était capable de détruire des planètes étaient en fait référencées dans Thor: Ragnarok.

Dans Thor: Ragnarok, Thor reste coincé sur Sakaar et il devient un gladiateur. Là, il doit combattre Hulk, qui est également devenu un gladiateur. Sakaar est la même planète où Hulk, dans les bandes dessinées, devient Worldbreaker Hulk, et lui, comme son nom l’indique, a commencé à détruire des planètes entières.

Les films ne sont jamais arrivés à ce point, et à la place, Hulk a simplement été décrit comme un gars très fort et dur. Bien qu’il soit très puissant, il n’est pas imbattable non plus, car Thor et Thanos ont pu le battre.

Cela étant dit, les films décrivaient Hulk comme étant nettement plus puissant que la plupart des Avengers. Contrairement à Tony Stark, Hulk a pu survivre en utilisant le Gauntlet Infinity.

Pourquoi le MCU a-t-il rendu Hulk faible dans les films?

Les bandes dessinées deviennent très folles, car de nombreux personnages se retrouvent dans des situations très étranges ou étranges. Cela signifie également que certains personnages peuvent finir par être extrêmement puissants, et pour les films, ce n’est pas toujours une bonne chose.

C’est probablement la principale raison pour laquelle Marvel a décidé de réduire la puissance de Hulk, sinon il serait trop puissant par rapport à tout le monde.

C’était déjà un problème auquel Marvel faisait référence dans Avengers: l’ère d’Ultron. Au cours de l’une des dernières scènes, Hawkeye, qui est un super-héros qui ne fait que tirer des flèches, a déclaré à la sorcière écarlate que « rien de tout cela n’a de sens. »

Cette logique s’applique à Hulk, qui serait très déplacé s’il était aussi puissant qu’il l’est dans les bandes dessinées.

Mais les fans de Marvel ont également rapidement défendu la représentation de Hulk par le MCU dans les films. Comme certains fans de Marvel l’ont dit sur Reddit, Thor est le dieu du tonnerre, et il peut certainement battre Hulk au combat.

En fait, un fan a même tiré une citation de Stan Lee disant cela. Quoi qu’il en soit, Hulk, tel qu’il est dans les films, est une ombre de ce qu’il est dans les bandes dessinées.