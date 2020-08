Le catalogue que Netflix a préparé pour le mois de septembre est l’un des meilleurs qui nous a donné tout au long de ce 2020. Pour vous donner une idée, vient Parasite, Lady Bird et quelques premières originales telles que The Devil All the Time et Enola Holmes, cette dernière avec Millie Bobby Brown (Onze dans Stranger Things).

Et concernant cette première, Netflix vient de publier la première bande-annonce officielle un peu moins d’un mois après sa première dans le catalogue des productions originales. Ici, nous vous disons tous les détails et le sujet de cette bande:

Enola Holmes

Enola Holmes est une adolescente qui vit avec sa mère dans une immense maison isolée. Ce sont les meilleurs amis et elle lui a appris à être indépendante et à prendre ses propres décisions. Un jour, sans raison apparente, La mère d’Enola disparaît, alors cette jeune femme décide de contacter ses deux frères pour l’aider à la retrouver grâce à quelques indices qu’elle a laissés derrière elle.

Oui… ses frères sont Mycroft et Sherlock, le détective le plus célèbre de tous les temps. Les deux sous-estiment la capacité d’Enola, alors elle décide de lancer sa propre enquête pour retrouver sa mère. Au fil du temps, il découvre que le nom de sa mère pourrait être lié à une énorme conspiration …

Qui apparaît dans cette nouvelle production?

Le film fait cette quatrième rupture de mur désormais célèbre, c’est-à-dire lorsqu’un personnage, le principal, parle à la caméra. s’adresser directement au public.

Ce détail du film n’est pas un hasard et concerne le réalisateur d’Enola Holmes. Il s’agit de Harry Bradbeer, qui était responsable de la réalisation de Fleabag, la série de Phoebe Waller-Bridge, écrivain et protagoniste de cette série humoristique qui a été saluée par le public et les médias avec ses deux saisons.

Comme nous l’avons mentionné, Millie Bobby Brown, connue pour son personnage de Eleven dans Stranger Things, prend la tête d’Enola Holmes. Mais il le fait avec Helena Bonham Carter jouer sa maman; Henry Cavill pour donner vie à Sherlock; et Sam Claflin pour le rôle de Mycroft Holmes.

Date et bande-annonce de ‘Enola Holmes’

Enola Holmes sera présenté en première le 23 septembre 2020. La production a été dévoilée fin 2019, et à la mi-juin, les premières images de cette comédie d’époque qui rassemble une distribution internationale ont été publiées. Et maintenant, a sorti sa première bande-annonce officielle que nous vous laissons ici pour que vous puissiez y jeter un œil:

Voir sur YouTube