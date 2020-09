Madonna réalisera et écrira un film sur sa carrière | Réforme

Quelque chose d’incroyable reste à venir alors que la chanteuse Madonna se prépare à réaliser et à écrire un film à propos de son carrière artistique et aussi sur sa vie personnelle, ce à quoi beaucoup s’attendaient bien sûr.

Madonna est prête à revenir avec tout après l’éventualité, car elle aura son propre film biographique qu’elle dirigera et rédigera elle-même.

Madonna Louise Verónica Ciccone assumera le rôle d’écrivain, de réalisatrice et de protagoniste dans un film qu’elle tournera avec Universal Studios sur ses cinq décennies de carrière musicale.

Ce projet était confirmé aujourd’hui par les studios hollywoodiens et racontera la vie de l’artiste depuis son arrivée à New York dans les années 1970, où elle s’est immergée dans la scène culturelle « underground », jusqu’à ce qu’elle rencontre un succès massif en celui qui a été maintenu avec des réinventions infinies.

Il y a tellement d’histoires inédites et inspirantes et qui mieux que moi pour les raconter. Il est essentiel de partager les montagnes russes de ma vie avec ma voix et ma vision », a déclaré Madonna dans un communiqué.

Il est à noter que ce n’est pas quelque chose de normal ou d’habituel pour une artiste aussi géniale qu’elle de diriger la cassette sur sa propre vie comme le montre le cas de « Rocketman », le film musical sur Elton John sorti en 2019 dans lequel le musicien s’est limité à intervenir en tant que consultant.

Jusqu’à présent, on ne sait pas quand la production du nouveau film commencera et qui fera partie de la distribution ou jouera Madonna à différentes étapes, cependant, l’interprète de « Material Girl » a clairement indiqué que ses chansons auraient beaucoup de poids dans le film.

L’objectif de ce film sera toujours la musique. La musique m’a fait bouger et l’art m’a gardé en vie », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, pour écrire le scénario, la chanteuse travaille avec Diablo Cody, lauréate de l’Oscar du « Juno » en 2007, avec qui elle avait partagé plusieurs photographies sur les réseaux sociaux qui anticipaient le projet.

C’est lors d’un flux Instagram la semaine dernière que Madonna a affirmé que le scénario documenterait son arrivée en tant qu’artiste à New York au début des années 1980 et ses interactions avec Andy Warhol, Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et Martín Burgoyne.

Et comme si cela ne suffisait pas, elle abordera également sa performance primée sur grand écran avec le film «Evita», qui, selon elle, a conduit à une rencontre inconfortable avec Andrew Lloyd Webber tout en adaptant sa comédie musicale.

En cinq décennies, Madonna s’est vendue à plus de 330 millions d’exemplaires dans le monde, détient le record de l’artiste féminine la plus titrée et a également été citée à plusieurs reprises par des célébrités et des chanteurs des générations suivantes.

C’est en 1982 que Madonna signe un contrat avec Sire Records, une maison de disques appartenant à Warner Bros. Records. Son premier single, « Everybody », est sorti en octobre de la même année et son second « Burning Up » est sorti en mars 1983.

Les deux singles sont devenus un succès aux États-Unis, atteignant la troisième place du palmarès Billboard Hot Dance Club Play.

À cette époque, l’apparence de Madonna, sa robe, ses performances et ses clips vidéo ont commencé à influencer les femmes et les filles et son style est devenu une mode féminine des années 1980, créée par la créatrice de bijoux. et styliste, Maripol.

Ce look, un mélange de punk et de nouvelle esthétique romantique, se composait de hauts en dentelle, de jupes sur pantalons capri, de bas résille, de bijoux (y compris un crucifix et des bracelets) et des cheveux décolorés.

