Alors que sa carrière à Hollywood montait en flèche, Chadwick subissait en privé «d’innombrables chirurgies et chimiothérapie». Après un diagnostic de cancer du côlon de stade 3 en 2016, l’acteur, qui n’a jamais parlé publiquement de sa maladie, en est décédé à l’âge de 43 ans le 28 août.

Pour commémorer son héritage, voici 18 citations inspirantes de Chadwick Boseman qui responsabiliseront et encourageront ses fans.

Les citations les plus inspirantes de Chadwick Boseman

1. “Lorsque vous décidez des prochaines étapes, des prochains emplois, des prochaines carrières, de la formation continue, vous devriez plutôt trouver un but qu’un emploi ou une carrière. Le but traverse les disciplines. Le but est un élément essentiel de vous.”

2. “La seule différence entre un héros et le méchant est que le méchant choisit d’utiliser ce pouvoir d’une manière égoïste et blessant les autres.”

3. “Parfois, vous devez être assommé avant de pouvoir vraiment comprendre ce qu’est votre combat et comment vous devez le combattre.”

4. “Vous n’êtes pas libre si vous ne pouvez pas montrer le bon et le mauvais, tous les côtés. Donc pour moi, quand je joue un personnage, il est important que je puisse en montrer tous les aspects.”

5. “C’est la raison pour laquelle vous êtes sur la planète à ce moment particulier de l’histoire.”

Source: getty

6. “J’ai trop dit oui. J’ai dit oui à certains projets qui n’étaient pas pour moi. C’était la vision de quelqu’un d’autre et le rêve de quelqu’un d’autre et l’effort artistique de quelqu’un d’autre, mais cela ne cadrait pas nécessairement dans mon grand projet.”

7. “Je n’ai pas peur de travailler.”

8. “La règle numéro un du jeu d’acteur est la suivante: ne cherchez pas l’approbation du public. Les gens ne s’en rendent pas compte. Vous ne pouvez pas faire des choses pour obtenir des applaudissements. Vous devez vivre dans la vérité.”

9. “Quand vous jouez des personnages, vous ne devriez pas simplement mettre leurs caractéristiques – vous devriez les trouver en vous.”

10. “J’essaie de regarder chaque rôle de la même manière, que le personnage soit réel ou que le personnage soit fantastique. Je pars toujours de moi-même, car il faut d’abord se connaître soi-même.”

11. “Je pense que vous réalisez à quel point vous avez besoin d’avoir des gens que vous aimez. Ce n’est pas tant qu’ils vous aiment – c’est que vous devez aimer les gens.”

Source: getty

12. “Je suis un artiste. Les artistes n’ont pas besoin de permission pour travailler. Que je joue ou non, j’écris. J’écris quand je suis fatigué en fait, parce que je crois que vos pensées les plus pures font surface. “

13. “Vous devez chérir les choses d’une manière différente quand vous savez que le temps passe, vous êtes sous pression.”

14. “L’industrie recherche des acteurs et actrices blancs, mais ce n’est pas la même chose pour les acteurs noirs. Nous devons vraiment faire le travail.”

15. “Je crois vraiment qu’il y a une vérité qui doit entrer dans le monde à un moment donné.”

16. “Un film de super-héros est aussi grand que ses méchants.”

17. “Ne pas avoir peur, c’est faire le premier pas, même si vous ne savez pas où cela vous mènera. Cela signifie être conduit par un objectif plus élevé, plutôt que par des applaudissements. Cela signifie savoir que vous révélez votre personnage lorsque vous vous démarquez davantage. que lorsque vous vous tenez avec la foule. “

18. “Dans ma culture, la mort n’est pas la fin, c’est plutôt un point de départ.” – Chadwick Boseman dans le rôle du légendaire T’Challa

