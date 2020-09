Il lui a pardonné Kimberly Loaiza découvre l’infidélité de Juan de Dios Pantoja | Instagram

Kimberly Loaiza a surpris ses followers sur Tiktok, ceci en se disant «innocente» et en croyant aux propos de son partenaire Juan de Dios Pantoja après avoir découvert une infidélité.

Pour dire du propre youtuber, tout va bien entre Kimberly loaiza et Juan de Dios Pantoja, afin qu’ils puissent continuer comme une famille heureuse aux côtés de leur fille Kima.

La youtuber Cela pourrait gêner certaines personnes après avoir découvert une nouvelle infidélité de sa partenaire et qu’elle lui pardonne; Cependant, la bonne nouvelle est que Kima Sofia peut dormir paisiblement car il s’agissait d’un spectacle pour TIC Tac.

Dans la vidéo amusante, la beauté plus âgée apparaît dansant au rythme de l’une des chansons les plus populaires de Tiktok et démontre son innocence; même dans sa tenue, une jupe courte à carreaux et un sweat Mickey Mouse.

L’enregistrement parle de la découverte d’un rouge à lèvres dans le véhicule de son partenaire et il était sur le point de causer un sérieux problème entre eux; Cependant, tout est devenu clair quand il a avoué qu’il lui avait vendu secrètement des rouges à lèvres parce qu’il se sentait désolé pour elle.

J’ai trouvé ce rouge à lèvres dans sa voiture, au début je pensais mal, mais elle m’a avoué qu’elle m’avait vendu des rouges à lèvres en secret parce qu’elle avait honte de me dire, comme c’est doux! Vous pouvez le lire pendant qu’elle danse avec le rouge à lèvres.

En dépit d’être une performance, il y a ceux qui critiqueront cette vidéo, surtout après toute la polémique qui a surgi autour de la relation des deux youtubeurs.

Ni Kimberly loaiza ni Juan de Dios Pantoja n’a parlé de leur relation sentimentale; Cependant, il est plus que clair qu’ils se sont déjà réconciliés et profitent ensemble de leur belle famille.

Les rumeurs courent depuis le début; Néanmoins, c’est une photo de groupe sur Instagram de Kim dans laquelle il a essayé de cacher qu’il a commencé à tout déchaîner.

Après cela, les images d’un voyage séparé sur leurs instagrams les ont révélées, car il était plus qu’évident qu’ils étaient partis ensemble à Miami. Après une visite chez son dentiste et ami dans cette ville, les rumeurs devenaient de plus en plus fortes.

Le dentiste a partagé une photo avec Juan de Dios Pantoja Ce qui suggérait que la mignonne aînée était peut-être enceinte alors qu’elle parlait de bénédictions que seul Dieu donne.

Plus tard, la sortie de Bye bye est arrivée, le couple a à nouveau interprété un duo et plus qu’un au revoir, cela semblait être un bienvenu dans leur relation.

Il y a ceux qui assurent que Bye bye n’est que le début d’une série de chansons que Loaiza et Pantoja ont interprétées ensemble où ils raconteront leur histoire, car dans ce succès, il semblait qu’ils racontaient comment ils se sont réconciliés, la façon dont Kimberly a refusé de revenir et qu’il il était déterminé à rester à ses côtés.

Tout est devenu indéniable avec une vidéo que Pantoja a récemment partagée sur Twitter, où vous pouvez voir Kimberly loaiza pleurer pour l’un de ses plus grands fans, une petite fille qui a perdu la vie à cause d’un cancer; les images montraient qu’ils dormaient dans le même lit.

De plus, la vidéo que la youtubeuse a partagée sur la fête d’anniversaire de sa fille Kima a mis en évidence la proximité à la fois en tant que couple et en tant que parents.

Le premier anniversaire de la beauté Kima La famille ressemblait à un conte de fées, bien sûr, le bébé était le protagoniste lorsqu’elle était déguisée en Blanche-Neige, tandis que sa mère devenait la sorcière @ m @ lvada et son père le beau prince. La famille a captivé le cœur de ses fans avec les images.