Il n’y a pas de film facile; Plusieurs luttes doivent être combattues et des défis à relever, disent les cinéastes

▲ Cadres d’El guardián de la memoria, de Marcela Arteaga, l’histoire de familles fuyant les violences à Chihuahua, et d’Oblatos, le vol qui a traversé la nuit, d’Acelo Ruiz, en référence à la ligue du 23 septembre.

Ana Monica Rodriguez

Journal La Jornada

Mardi 22 septembre 2020, p. 6

Raconter des histoires inconnues découvertes à travers l’audiovisuel peut être une odyssée qui s’étend sur des années, des luttes diverses et des défis complexes.

Cela a été expliqué par les cinéastes Marcela Arteaga, Nuria Ibáñez, Diego Enrique Osorno, Acelo Ruiz et Luke Lorentzen lors de la série Converser avec les nominés pour Ariel 2020, dans la catégorie du meilleur long métrage documentaire, dont le gagnant sera révélé le 27 septembre lors d’une cérémonie virtuelle .

Nous avons appris qu’en temps de guerre, la mémoire est résistance, a exprimé Marcela Arteaga en se référant à son film The Guardian of Memory; tandis que Nuria Ibáñez soutenait que la réalisation de son film Un courant sauvage était un acte de foi, parce que je m’accrochais à un lieu, à un paysage et au mouvement de personnages nomades qui vivent en transit constant.

Il a ajouté: Il dépeint la relation de deux hommes qui vivent seuls sur une plage déserte en Basse-Californie; C’est un film intime sur le masculin et le féminin, où se dilue la ligne diffuse qui existe entre les deux sexes.

Même des thèmes universels se reflètent, comme la solitude, la perte et le besoin de compagnie, dans un endroit peu dépeint, plein de contradictions et visuellement très puissant au Mexique. Cet espace a été le début, puis les personnages sont arrivés, a souligné le réalisateur.

Lorsqu’il a repris la parole, Arteaga a souligné: Mon documentaire est une histoire sur des familles vivant à Chihuahua qui ont dû fuir en raison de la violence déclenchée par Felipe Calderón. L’endroit le plus proche pour s’échapper était les États-Unis, où ils ont rencontré un avocat fantastique. En réalité, le film est une revue de ces années et de ce qui continue de se passer dans ce pays.

Monde incroyable et tragique

Le film de Luke Lorentzen, Midnight Family, raconte l’histoire des Ochoas, qui ont une ambulance privée à Mexico, où il y a moins de 45 véhicules publics de ce type pour une population de neuf millions d’habitants.

Dans le documentaire, il révèle ce que c’est que de gagner sa vie avec une ambulance et de nombreuses questions éthiques que la famille se pose chaque soir. J’ai rencontré ses membres devant chez moi fin 2015; Ils m’ont invité à venir partager une nuit de travail, alors j’ai découvert le monde incroyable et tragique de ce qu’est le système de santé.

Acelo Ruiz a parlé des Oblatos, le vol qui a traversé la nuit. Il a noté: C’est une histoire qui se concentre sur six militants de la ligue communiste du 23 de Septiembre, qui au milieu des années 1970 ont été enfermés en raison de la persécution politique menée par l’État mexicain contre les mouvements sociaux armés et non armés.

Ils sont dans une situation de répression très terrible et condamnés à de nombreuses années de prison, mais ils osent défier le pouvoir et élaborer un plan d’évasion. C’est une histoire fascinante. Je ne voulais pas parler des vaincus, des victimes ou des tortures, mais d’un acte réussi de certains militants communistes.

Diego Enrique Osorno a déclaré que le film Vaquero de midi est l’histoire de Samuel Noyola, un jeune homme de Monterrey qui a une vie très particulière, qui l’a marqué à bien des égards. À l’âge de 15 ans, il s’est rendu au Nicaragua pour défendre la révolution sandiniste qui avait triomphé un an plus tôt.

Dans ce pays, en plus de défendre la révolution sandiniste, il trouve la poésie et au Mexique, il commence à écrire et à explorer la veine poétique qu’il découvre.

Lors de la conférence, les réalisateurs de documentaires ont évoqué les difficultés, la recherche de financement, mais aussi les joies et les satisfactions dans le processus de création, de recherche et de tournage.

Il n’y a pas de film facile, vous devez avoir plusieurs luttes; dans mon cas, c’était une histoire enterrée 40 ans avant de la filmer, sans avoir de fichiers et peu d’éléments visuels; C’était un défi majeur car l’histoire valait la peine d’être racontée, a souligné Acelo Ruiz.