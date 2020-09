Doja Cat a parlé de la dissension « Ultra Black » de Nas contre elle avec Fat Joe, lui disant qu’elle aime le rappeur et ne veut pas de boeuf avec lui.

Doja Cat ne veut pas rester coincé dans le réticule de Nas.

Le rappeur légendaire a sorti son nouveau single « Ultra Black », extrait de l’album King’s Disease, il y a plusieurs semaines et il y a inclus une diss lyrique sur nul autre que Doja Cat.

«Nous allons Ultra Black / Unapologically Black / Le contraire de Doja Cat», rappe Nas dans la chanson. La ligne s’est démarquée pour de nombreuses raisons, attirant l’attention de Doja à la suite de sa controverse sur la haine de soi alors qu’elle faisait quelques blagues à ce sujet. Elle a même dit qu’elle publierait bientôt une nouvelle chanson intitulée d’après le rappeur.

Au cours d’une conversation avec Fat Joe sur Instagram Live, elle a déclaré qu’elle ne voulait pas fumer avec Nas, exprimant son bonheur de savoir qui elle était mais affirmant qu’elle n’avait que de l’amour pour lui.

« Je ne sais pas, je suis juste content qu’il continue de sortir de la musique, parce que je l’aime », a déclaré le chanteur / compositeur basé à Los Angeles. «J’ai grandi sur Nas, alors pour entendre ça, je suis comme, ‘Merde,’ mais aussi, ‘Merde!’ J’adore Nas, putain de Dieu, il m’a remarqué. J’adore Nas. Alors, je ne le fais pas merde. Il peut dire ce qu’il veut. Je m’en fiche vraiment. Si je t’aime, je t’aime. J’ai fait des blagues à ce sujet, mais à part ça, tu ne me verras jamais jouer avec Nas. Il voudra peut-être de me battre avec moi, mais tu ne me verras pas avec Nas. Tu ne me verras pas répondre. «

Ailleurs dans l’interview, elle a confirmé que son nouvel album studio était déjà terminé, affirmant qu’elle détestait se connecter sur les réseaux sociaux car, à chaque fois, elle voit des gens mendier l’album, ce qui lui donne envie de le laisser tomber à l’improviste.

«Tout est prêt», a-t-elle déclaré à propos de son troisième album studio. « Je déteste le fait que je m’accroche dessus en ce moment, je n’aime pas ça parce que chaque fois que je vais sur Twitter, je vais sur Instagram, je vois que tout le monde se dit: « Je voudrais », comme, vous devez planifier les choses en conséquence et il se passe beaucoup de choses. Donc, tout abandonner demain ou dans cinq minutes … oui, j’aimerais que vous l’entendiez mais vous pouvez juste » t faire des trucs comme ça. «

