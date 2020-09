Il pourrait perdre la vie! Fernando Colunga a sauvé Aracely Arámbula | Instagram

L’acteur Fernando Colunga a agi comme un héros dans le feuilleton « Serre-moi très fort« où Aracely Arámbula était sur le point de perdre la vie alors qu’ils enregistraient le mélodrame à l’époque.

Fernando Colunga et Aracely Arambula ont une histoire, qui a peut-être prospéré mais ce n’était pas, cependant, apparemment l’affection est toujours présente.

« Abrázame muy fuerte » est un feuilleton qui a été produit par Salvador Mejía et diffusé sur Televisa du 31 juillet 2000 au 2 février 2001.

Elle a été réalisée par Aracely Arámbula, Fernando Colunga et Victoria Ruffo, avec les participations antagonistes de César Évora, Nailea Norvind, Rossana San Juan et de la première actrice Helena Rojo, en plus des performances stellaires d’Arnaldo André, Pablo Montero et des premières actrices Alicia Rodríguez et Carmen Salinas.

Comme vous vous en souvenez peut-être, cette telenovela a été filmée dans et autour du Chiapas, de nombreuses scènes ont été enregistrées dans les chutes d’eau, donc cela s’est avéré être quelque peu dangereux et même de nombreux résidents l’ont souvent commenté, selon Colunga.

À un moment donné, Aracely l’a saluée et quand elle s’est retournée, elle l’a emmenée dans le courant, j’ai pensé qu’elle n’allait pas la rejoindre », a déclaré Fernando Colunga dans une interview.

Et ce n’est pas surprenant, car la vitesse à laquelle une cascade va est incertaine, cependant, presque par miracle Colunga était au moment exact de ce qui s’est passé.

Soudain, je me retourne et j’attrape son bras mais je glisse », a déclaré Aracely dans la même interview.

Comme prévu, à ce moment-là Colunga était en panique, car c’était quelque chose d’extrêmement dangereux ce qu’ils avaient traversé, mais heureusement rien de grave ne s’est produit, car grâce à sa force, il a pu la soutenir.

En revanche, Aracely Arámbula et Fernando Colunga se sont retrouvés il y a quelques mois 20 ans après avoir joué dans « Abrazame Muy Fuerte », alors que les acteurs coïncidaient sur le tapis rouge d’un festival de cinéma en République dominicaine.

En effet, excitée, Aracely a partagé quelques détails de sa rencontre avec Fernando, qui n’a pas hésité à lui faire un câlin et à poser avec elle alors qu’elle traversait le tapis rouge de l’événement.

Un bisou à tout le monde. Se souvenir de Embrace me très fort », a déclaré l’actrice lorsqu’elle a enregistré avec l’acteur pour le partager avec ses followers via leurs réseaux sociaux.

A cette époque, Aracely et Fernando vivaient une belle romance dont on savait très peu de choses, car comme cela s’est produit jusque-là, les deux célébrités ont préféré garder leur vie privée en dehors de leur carrière.

Cependant, parmi eux, il n’y a que de pures bonnes vibrations, car à plus d’une occasion, l’actrice a montré qu’elle avait de très beaux souvenirs de cette époque et en fait, en mars 2018, Aracely a partagé une photo sur son compte Instagram officiel sur celui qui, avec Colunga, apparaît caractérisé par ses personnages le jour de leur mariage.

#AbrazameMuyFuerte #Memories « , écrivait-il sous sa photo, se remémorant la tendre romance des feuilletons qu’ils vivaient il y a quelques années.

De plus, malgré le fait que Fernando Colunga n’ait pas joué dans une telenovela depuis plusieurs années et ait gardé sa vie privée en marge, il reste profondément dans le cœur de ses partisans, qui s’en souviennent avec tendresse.

Après qu’Aracely ait eu une relation avec Colunga, une rumeur a émergé selon laquelle la romance est née d’un triangle amoureux, puisque l’actrice s’est retrouvée avec Fernando Colunga pour commencer à sortir avec le père de ses enfants.

Le journaliste Gustavo Adolfo Infante a rapporté avoir appris la rencontre entre l’actrice et la chanteuse par la bouche d’Aracely Arámbula, qui lui a dit qu’il s’était approché d’El Sol pour le remercier de l’avoir invitée à participer à une vidéo, mais a confirmé que plus tard une source a confirmé l’information.

Aracely était avec Fernando Colunga, il était son petit ami. Fernando le marque et dit: «Oui mon amour, je suis ici à Acapulco pour le premier jour. Cette nuit-là à Baby’O, Aracely rencontre Luis Miguel », a-t-il déclaré.

Se pourrait-il que la belle actrice mexicaine ait quitté Fernando Colunga pour le chanteur Luis Miguel?

