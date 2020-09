Le lancement de la septième génération du produit phare de Mercedes Benz,CoursC’était virtuel mais nous laissait la bouche grande ouverte. Le modèle qui depuis des décennies est l’affirmation de la marque d’étoile À l’avant-garde du luxe automobile, il n’a pas du tout déçu et surpris à tous égards.

Des dimensions encore plus généreuses, un design extérieur renouvelé, un intérieur opulent et élégant, de nouvelles options de sécurité qui laissent la concurrence derrière et une multitude d’améliorations technologiques parleront pour un bon moment.

Parmi les nouveautés, la nouvelle génération d’infodivertissement se démarque Expérience utilisateur Mercedes-Benz ou MBUX, un énorme écran OLED avec retour haptique, une suspension pneumatique qui monte en cas de collision pour protéger les passagers, des airbags arrière et une direction sur l’essieu arrière pour améliorer la maniabilité à haute vitesse et pour un rayon de braquage plus petit à basse vitesse.

Mercedes proposera la berline avec un moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres turbocompressé de 429 chevaux dans la S500 ou un V8 biturbo de 4,0 litres de 496 chevaux dans la S580. Les deux groupes motopropulseurs sont complétés par un système hybride de 48 volts (appelé EQ Boost) et associés à une transmission automatique à neuf rapports et à une transmission intégrale. 4Matic. Une nouvelle unité hybride rechargeable a également été annoncée, ce qui donnerait au nouveau S580e une autonomie électrique de plus de 97 km (62 miles).

L’extérieur a été subtilement repensé et a injecté un air nettement plus attrayant et jeune à cette nouvelle génération. Pour reprendre les termes de la personne en charge de son design extérieur, le concept clé était le «luxe analogique». Un exemple de ceci à l’extérieur sont les poignées de porte amovibles qui apparaissent lorsque le conducteur s’approche du véhicule et qui donnent un léger retour d’information lors de leur utilisation.

Le contour de la carrosserie est devenu plus pur et la calandre légèrement plus large. Les feux arrière ont un design frais et plus de présence avec un panneau LED qui réaffirme sa personnalité technologique.

Les phares sont désormais plus plats et plus longs et leur technologie mérite d’être expliquée. La Cours Il est livré avec des phares LED matriciels utilisant 84 modules LED, offrant une résolution de 84 pixels pour une précision et une qualité de lumière exceptionnelles. Cela a permis Mercedes Benz personnaliser le flux de lumière et afficher des icônes comme un bulldozer dans les zones de travaux.

Les lumières numériques offrent une projection de la lumière environ 100 fois plus précise que les lumières matricielles à LED et pourraient être utilisées à l’avenir pour projeter des symboles sur la route pour alerter les autres conducteurs des dangers ou communiquer si la voiture est en mode de conduite autonome .

L’intérieur de la cabine ajoute des coussins d’appuie-tête arrière chauffants à sa gamme déjà étendue de confort et n’oublie pas son pilote et son copilote en offrant des sièges avant chauffants avec appuie-tête et dix modes de massage différents. Mercedes a également ajouté plus de mousse acoustique que jamais pour garder l’habitacle agréable et silencieux.

Mais l’élément immédiatement reconnaissable de l’intérieur est le déploiement de jusqu’à cinq écrans qui fonctionnent en parfaite harmonie grâce au MBUX. Ceci est présenté sur un écran de 12,8 pouces situé au centre du cockpit, utilisant des couches OLED empilées pour créer un effet 3D.

Ce système propose également un retour haptique pour ne pas négliger l’aspect physique et analogique. Il fonctionne à l’unisson avec une caméra aérienne capable de suivre et de surveiller les mouvements et les gestes du conducteur. Par exemple, si le conducteur regarde du côté gauche ou droit de la voiture et va régler les rétroviseurs, le véhicule basculera automatiquement ce rétroviseur pour l’ajuster.

Regardez la lunette arrière par-dessus votre épaule avec le toit ouvrant ouvert et la voiture la fermera automatiquement.

MBUX 2.0 analysera même la route et fermera automatiquement les évents, le toit ouvrant et les fenêtres si vous êtes sur le point d’entrer dans un tunnel. Les ramène à leurs positions d’origine à la sortie du tunnel.

Les progrès de la sécurité méritent également une mention. La classe S est désormais équipée du Pre-Safe Impulse Side. C’est un nom étrange qui signifie essentiellement que lorsque le système radar du Cours détecte que quelque chose est sur le point de heurter la voiture par le côté, le véhicule entier est soulevé de huit centimètres pour dévier la force de la collision imminente vers le cadre de la porte, permettant ainsi à l’impact d’être absorbé par la structure du véhicule.

Enfin, Mercedes ajoute des airbags arrière à ses sièges arrière. Mercedes a décrit le déploiement du système: «Les structures cylindriques et tubulaires sont gonflées au gaz comprimé et déploient une structure en forme d’aile. Un grand airbag est déployé entre les deux ailes, et celui-ci est gonflé avec l’air ambiant à travers des valves ».

Les «tubes» constituent en fait l’intérieur du sac, qui se dilate pour amortir la tête du passager s’il titube vers l’arrière du siège avant en cas de collision. La société affirme que la flexibilité et la conception du sac le rendent adapté aux adultes, aux enfants et aux sièges pour enfants.

Nous pourrions continuer à énumérer tous les détails, les avancées et les joies technologiques de la série S 2021, mais nous attendrons de pouvoir la tester pour vous et l’examiner en détail. Si vous souhaitez plus de détails sur le nouveau flagship Mercedes-Benz, la marque a affiché une page avec des informations exhaustives sur toutes les avancées de cette nouvelle génération. Vous pouvez le voir en cliquant ici.