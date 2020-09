La troisième saison de la série comique NBC A.P. Bio passe à Peacock ce mois-ci. Glenn Howerton (Il est toujours ensoleillé à Philadelphie) joue dans la série en tant que professeur de philosophie déshonoré de Harvard devenu professeur de biologie A.P. au lycée Jack Griffin. Tout au long de la série jusqu’à présent, il a proposé des plans sur la façon de faire avancer sa carrière et d’utiliser ses étudiants pour l’aider, tout en évitant toute leçon sur la biologie. Mais sa classe est interrompue par un nouvel élève sous la forme de la secrétaire du lycée Helen DeMarcus (Paula Pell), et un nouveau clip de A.P. Bio saison 3 montre à quel point cela pourrait être gênant.

Extrait de A.P. Bio Saison 3

Paula Pell est hilarante en tant que secrétaire de l’école Helen. Oui, c’est une comédie physique exagérée, mais ce n’est pas seulement une comédienne burlesque tout au long de la série. C’est une étrange boule d’énergie qui est plus que dévouée à son travail et à tout ce qui est principal Durbin (Patton Oswalt) Besoins. Mais ici, on lui laisse un peu de temps pour terminer ses études secondaires, et elle arrive quand Jack complote contre une vieille femme qui dirige une maison de poupée.

Si vous vous attendez à ce que cette saison de A.P. Bio suive un chemin de retour à l’école pour Helen, vous ne pouvez pas vous tromper davantage. Ce qui semble être un obstacle auquel Jack doit faire face pendant une saison entière ne finit par n’être rien de plus qu’un point de l’intrigue d’un seul épisode qui finit par alimenter l’un des stratagèmes de vengeance de Jack. Après le premier épisode, la série renvoie Helen à son poste de secrétaire dans le bureau de l’école, et elle a beaucoup plus de moments hilarants tout au long.

Lorsque Jack Griffin (Glenn Howerton), spécialiste en philosophie de Harvard, perd son emploi de rêve, il est obligé de retourner à Toledo, Ohio, et de travailler comme professeur de biologie au lycée Advanced Placement. Alors qu’il arrive au lycée Whitlock, Jack dit clairement qu’il n’enseignera aucune biologie. Se rendant compte qu’il a une salle remplie d’étudiants du tableau d’honneur à sa disposition, Jack décide plutôt d’utiliser les enfants pour son propre bénéfice. Désireux de prouver qu’il est toujours le roi du château, le principal Durbin (Patton Oswalt) a du mal à contrôler la force de la nature qu’est Jack Griffin.

