Sans aucun doute, l’une des sitcoms les plus importantes des années 90 était Le prince du rap, la série comique que nous considérons désormais comme une série comique culte qui a lancé la carrière de Will Smith. Beaucoup se souviennent d’elle avec tendresse, car pendant près de six ans, elle a beaucoup ri de toute une génération, et depuis longtemps les fans m’ont demandé de revenir pour me réjouir de nos jours – Surtout maintenant que le monde en a besoin, et beaucoup -.

Pour calmer les angoisses de tous et donner un moment de bonheur à beaucoup, Good Will a rassemblé une grande partie de la distribution originale de la série pour une spéciale en quarantaine. Et bien sûr que c’était un vrai coup de nostalgie puisque depuis la sortie du dernier chapitre en 1996, les acteurs s’étaient rarement vus. Là-bas aussi ils ont rendu hommage à James Avery, l’acteur qui a joué l’oncle Phil Banks et qui est malheureusement décédé en 2013.

Vous pouvez également lire: NOUS PLEONS DE BONHEUR: WILL SMITH RASSEMBLE LE CAST DE «LE PRINCE DU RAP» AU MILIEU DE LA QUARANTAINE!

Nous aurons une spéciale «Le Prince du Rap»!

Il y a également quelques semaines, nous avons appris que Will Smith serait en charge de la version dramatique de The Prince of Rap à côté du réalisateur Morgan Cooper, qui a publié il y a quelques années une bande-annonce où nous avons vu une histoire très différente de cette série (ici nous vous en disons tous les détails). Cependant, Il semble que l’acteur de 51 ans ait prévu quelque chose de très épique et que les fans l’attendaient.

Selon Variety, le casting principal dirigé par Smith, Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid et DJ Jazzy Jeff Ils feront partie d’un spécial pour HBO Max avec lequel ils fêteront le 3ème anniversaire de la première de la série.

Selon la même source, le 10 septembre le casting de Le Prince du Rap se retrouvera en studio pour enregistrer cette surprise, dont la première est prévue le jour de Thanksgiving sur la plateforme de streaming –Qui d’ailleurs, a exclusivement tous les chapitres de la série populaire. On ne sait toujours pas quand on le verra au Mexique mais cette simple nouvelle nous a fait danser comme Carlton du bonheur.

Ce serait l’une des nombreuses offres spéciales HBO Max tourne pour nous apporter toute cette nostalgie des années 90. Le premier d’entre eux est celui qui a peut-être causé le plus d’émotion au monde, copains, Avec tout le casting original et qui pour le moment est en pause en raison de la pandémie de coronavirus. Le second est celui de L’aile ouest, où participeront-ils Martin Sheen, Rob Lowe et beaucoup plus, mais sans aucun doute ils ont marqué un grand but avec Le Prince du Rap… non?