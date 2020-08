Ils accusent Shakira de se soustraire aux impôts en Espagne, plus de 4 ans et des millions d’euros | INSTAGRAM

Un dossier réalisé par un inspecteur espagnol, Susana C, est en cours de divulgation, qui vise à révéler Shakira, comme il assure que depuis plusieurs années, il éluder les impôts.

C’est vrai, le dossier montre que le chanteur de Barranquilla, Shakira échappe aux impôts depuis plus de quatre ans en ajoutant 14,5 millions d’euros, pour lesquels elle est accusée de 6 délits fiscaux.

Selon le rapport, l’inspecteur a reconstruit l’Empire de Shakira une structure de jusqu’à 14 entreprises, sans ressources matérielles ou humaines, s’assurant qu’elles ne servaient qu’à cacher le véritable propriétaire des bénéfices Shakira.

Selon les informations, le premier indice qui a révélé cette possible évasion fiscale a été livré par son ancien partenaire Antonio de la Rúa, dans lequel il est reflété qu’en 2008 Shakira a donné des droits d’image à une entreprise des îles Vierges britanniques, elles ne seraient des ailes que pour 1 € à une autre entreprise au Luxembourg.

Ces chiffres sont assez incroyables et ont généré diverses conversations sur les réseaux sociaux. Selon l’enquête, le chanteur parviendrait à un accord avec les autorités luxembourgeoises pour ne payer que 2% d’impôts, encore une fois quelque chose de choquant.

Pour cette raison, après une longue période, les revenus presque totaux sont retournés aux îles Vierges britanniques et de là à une société des îles Caïmans, appelée Carpe Diem, d’où ils iraient directement au chanteur.

En concluant que Shakira a fraudé l’impôt sur le revenu des particuliers et l’équité pendant 4 ans selon ces informations. Selon les documents, ils indiquent que 2011 a été son année avec les revenus les plus élevés, après le grand succès mondial de sa chanson dans le football, sa chanson populaire El Waka Waka.

On dit également que Shakira a reçu des cours de français privés et qu’elle l’a beaucoup dépensé dans les restaurants et les hôtels, payant tout avec des cartes de crédit American Express, reflétant à quel point toute cette situation pourrait être mauvaise.

L’inspecteur dit également que les dépenses de Shakira ont été enregistrées 60 fois en Espagne et beaucoup également dans 37 pays à travers le monde, qu’elle visitait la même année.

Pour cette enquête, cela reflète une possible situation négative pour la chanteuse à la fin de tout cela, il est dit que Shakira a témoigné devant le juge et a commenté qu’elle ne vivait pas en Espagne, qu’elle ne vivait pas dans un endroit particulier parce qu’elle passait son temps à voyager.

Il est à noter que la chanteuse colombienne Shakira et son mari Piqué ont plusieurs propriétés luxueuses, car ils jouissent tous deux d’une renommée incroyable, elle est une chanteuse à succès et il est un footballeur renommé. Le joli couple est mis en quarantaine dans l’une de leurs demeures à Barcelone, qui dispose de 7 chambres, de sous-sols, de cinémas et d’une piscine luxueuse.

En fait, certaines photographies du luxueux manoir où ils vivent avec leurs enfants Sasha et Milan ont été publiées. Sa maison d’habitation est construite sur un terrain de 1 300 mètres carrés et a un coût approximatif de cinq millions d’euros, soit environ 20 000 millions de pesos.

7 chambres confortables, 2 cuisines, 5 étages (dont deux souterrains), grandes terrasses, salles de conférence, salle de cinéma, salle de sport, jardin et piscine avec cascade.

Se pourrait-il que ce manoir ait été obtenu avec l’argent de ces évasions?