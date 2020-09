Ils affirment que Lorenzo Méndez pleure pour sa femme Chiquis Rivera | Instagram

Le chanteur de musique régional mexicain Lorenzo Méndez a partagé en larmes la douleur causée par sa séparation avec Chiquis Rivera.

Peut-être que l’un des couples que ses disciples aimaient le plus était celui composé de Chiquis Rivera et Lorenzo Mendez, les deux chanteurs de la musique régionale dans le genre de groupe, bien que leur mariage ait été relativement petit, ils ont réussi à gagner l’affection de leurs partisans, en particulier pour leurs personnalités et leurs plaisanteries.

Peu de couples comme eux ont réussi à conquérir le cœur de milliers de fans, qui depuis leur fréquentation ont suivi l’histoire de leur amour qui au début n’était pas le coup de foudre quand ils se sont rencontrés, leur histoire d’amour commencerait après un temps de connaissance.

Lorsqu’il a annoncé sa séparation, il a pris tout le monde par surprise, car apparemment ils s’étaient déjà réconciliés d’un problème dans lequel ils étaient impliqués, mais il semble qu’en fin de compte ils ne pouvaient pas régler les choses entre eux.

Cela fait un an que Chiquis et Lorenzo se sont mariés, bien qu’il semble qu’ils le soient depuis plus longtemps, notamment à cause des histoires qu’ils ont vécues ensemble et de celles qu’ils ont partagées avec leurs followers sur leurs réseaux sociaux, les mêmes qui les adorent et les soutiennent, prennent la décision que prendre.

C’est Chiquis qui a partagé la nouvelle en premier, c’est via son compte Instagram où elle a demandé à la laisser vivre ce moment-là qu’elle ne voulait pas commencer à avoir à s’expliquer et se limitait à évoquer leur séparation.

Plus tard, Lorenzo a rendu publique une photo émouvante où il semble pleurer et souffrir en même temps, bien que ce ne soit pas une photo actuelle, cela reflète ces sentiments, il a écrit des mots avec lesquels des centaines de personnes se sont peut-être identifiées à plus d’une occasion, et celle qu’il quitte que Dieu soit à nouveau votre guide, accompagné d’un emoji pleurant et d’un cœur rouge.

Le couple a traversé de nombreuses situations, non seulement tristes comme aujourd’hui, ils ont été des souvenirs plutôt heureux et ce seront sûrement ceux avec lesquels la famille restera en plus d’eux et de leurs partisans.

Il y a quelques jours, il a également partagé une phrase sur Twitter selon laquelle de nombreux internautes et les médias ont immédiatement commencé à affirmer qu’elle était dirigée contre sa femme, mais il a lui-même précisé que ce n’était pas le cas, à la fin il a fini par la supprimer pour éviter plus de conflits.

C’était une longue description que Chiquis Rivera a partagée il y a quelques jours, laissant entendre que son mariage avec Lorenzo était terminé, bien que tout au long de leur mariage et de leurs fréquentations, ils aient beaucoup partagé avec leurs partisans, la vérité est que personne ne sait ce qui se passe à l’intérieur du pays. albohoba plus qu’eux-mêmes.

Il est important de respecter la volonté de Chiquis de ne pas vouloir partager ce qui s’est passé entre eux, même si seulement quelques jours se sont écoulés depuis que Méndez s’était dit heureux d’avoir repris leur relation conjugale.

Malgré le fait que, comme dans tout mariage, il y a toujours des hauts et des bas, les deux ont toujours maintenu leurs différences avec respect, c’est ce que l’interprète de « Say that you will return », ancien chanteur de La Original Banda El Limón, mentionné lors d’une interview avec « La Chicuela » pour l’émission du matin Viens joie.

L’une des confessions auxquelles personne ne s’attendait, c’est que c’était Lorenzo lui-même qui avait demandé à Chiquis pendant un certain temps, mais ce n’était pas à cause de quelque chose de mauvais dans sa relation mais avec lui-même, peut-être qu’il a besoin de résoudre ses problèmes internes avant d’être à nouveau avec Chiquis. , parce que malgré le fait qu’ils s’aiment tous les deux, il ne peut pas faire face à certains problèmes en sa personne, c’est peut-être la raison, que nous espérons des solutions rapides et rapides.

