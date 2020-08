▲ Les mélodies et les paroles des chansons de Juan Gabriel sont si bonnes et puissantes qu’elles peuvent être soutenues dans n’importe quel genre, y compris le blues, déclare Antonio Rodríguez, chanteur et guitariste de La Mula de Sietes. Photo gracieuseté du groupe.

Samedi 29 août 2020, p. a12

Quatre ans après la mort de Juan Gabriel, le groupe La Mula de Sietes a préparé une version au rythme blues de la chanson que j’oubliais encore pour honorer le chanteur et compositeur mexicain à sa place habituelle et avec les mêmes personnes.

Antonio Rodríguez Frino, chanteur et guitariste du groupe de rock, a déclaré que les vers d’Alberto Aguilera résumaient l’éducation sentimentale du peuple mexicain. Et cette ranchera était parfaite pour se transformer en blues, non seulement à cause du thème de l’être cher qui a laissé son partenaire dans l’abandon, mais à cause des métriques, comme les vieilles chansons qui jouent encore dans les bars de Chicago.

Leurs mélodies sont si bonnes et leurs paroles si puissantes qu’elles peuvent être soutenues dans n’importe quel genre musical: salsa, reggae, blues et, bien sûr, rock.

Le Divo de Juárez est décédé le 28 août 2016 à l’âge de 66 ans, donc le jour de son anniversaire de mort, le groupe a diffusé la vidéo de I Forgot again sur leurs réseaux sociaux et sur YouTube (https: // youtu .be / jnGTHc6zrzk). Marquant la nouvelle normalité, les musiciens ont enregistré à distance, chacun dans leurs maisons respectives.

Saxophone, basse, guitares, harmonica, batterie et la voix de Mariana Christ donnent une saveur particulière à l’hommage musical. En réponse à la pandémie, dit le chanteur, nous les artistes faisons des choses en ligne, les concerts peuvent s’arrêter, mais pas la musique.

Comme beaucoup de Mexicains, Frino a grandi en écoutant la musique de Juanga. Dans son Coahuila natal, sa mère allumait la radio tous les matins pour entendre l’heure consacrée à l’auteur d’Amor éterno ou d’El Noa Noa. C’est avec Juan Gabriel, jouant à la radio à l’heure du petit déjeuner, qu’il apprend ses premiers cours de musique, grâce à un compositeur qui a su exprimer le sentiment mexicain: José Alfredo Jiménez.

Il était difficile de choisir le thème, car il y a tellement de chansons de Juan Gabriel que trois disques de blues pourraient être enregistrés en sa mémoire, ajoute-t-il. Sans études musicales, mais mélodiste efficace de la tragédie, il a su se faufiler des dizaines de morceaux dans le subconscient national. Des morceaux qui, même dépouillés de leur mélodie, ont imprégné le discours quotidien.