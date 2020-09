Tania Rincón est détruite après son apparition dans le programme Hoy | Réforme

L’ancienne animatrice de TV Azteca du célèbre programme « Venga la Alegría », Tania Rincón, a reçu critiques après être apparu dans l’une des capsules du spectacle « Aujourd’hui« de Televisa avec Andrea Escalona.

Tania Rincón a reçu des commentaires très forts et très mauvais depuis hier, ceci à la suite de son apparition à l’émission matinale de Televisa où elle a partagé en exclusivité un moment avec Image de balise Andrea Escalona.

Il est à noter que l’animatrice actuelle de Guerreros 2020 sur Televisa est enceinte de son deuxième enfant, une petite fille qu’elle appellera Amelia, elle a donc participé à une capsule pour le programme avec l’animateur Escalona.

Au cours de l’exclusivité, Tania a appris à la fille du producteur Magda Rodríguez comment changer une couche avec une poupée et du chocolat pour faire la pratique.

Les deux ont eu une conversation décrite comme « inconfortable » par certains téléspectateurs, puisqu’ils ont assuré qu’entre Tania et Andrea il n’y avait absolument aucune chimie et qu’ils avaient l’air vraiment mal à l’aise.

Là où cela était le plus perceptible, c’est quand Andrea lui a demandé quand son bébé allait naître, ce à quoi Tania n’a répondu qu’en janvier.

En d’autres termes, ce sera le Capricorne, mais ça pourrait être le Verseau … qu’est-ce que tu es Tania? « , Demande Andrea, tandis que Tania dit: » Je suis un Sagittaire. «

C’est ainsi que la conversation et le moment qu’ils ont vécu ont été décrits comme tendus et ennuyeux par les utilisateurs des réseaux sociaux, garantissant que les questions d’Escalona n’avaient aucun sens et que Tania avait l’air assez obligée d’être là.

De cette manière, Rincón a été détruite dans les commentaires, car les internautes l’ont critiquée pour s’être prêtée au cirque de Magda à Hoy, selon plusieurs utilisateurs, après avoir été une animatrice à succès à la télévision Azteca, dont on dit qu’elle a ensuite été interdite. pour aller à la compétition.

Pourquoi les questions stupides si ça va être un Capricorne ou un Verseau? « , » Comme si j’avais un fils ridicule … ne me fais pas rire Magda « , » Les deux toxiques Andrea Escalona et Tania Rincón « , » A quel point es-tu tombée Tania que prêtez-vous à ces cirques « , » Tania est triste, vous aviez l’air super mal à l’aise, ce qu’ils font pour la notation « , étaient certains des commentaires.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Eh bien, même si le fragment était court et simple, ce que les internautes n’ont pas pardonné en l’appelant ennuyeux. Cette vidéo a été présentée via la chaîne YouTube du programme Televisa.

D’autre part, la native de La Piedad a assuré qu’après son deuxième bébé « elle fermera l’usine », puisqu’elle a déjà un fils avec qui elle est plus qu’amoureuse et aussi, Tania a dit à Andrea qu’à 11 semaines elle savait déjà qu’elle aurait une fille et son nom sera Amelia.

Les utilisateurs ont montré leur mécontentement après avoir vu la vidéo d’Andrea Escalona et Tania Rincón, puisque depuis que la fille de Magda Rodríguez a rejoint le programme, elle n’a reçu que de pures critiques.

Cependant, Tania Rincon a un grand groupe d’adeptes qui sont plus qu’aimés de l’animatrice lorsqu’elle pose sur les forums de Televisa montrant son « ventre » de grossesse bombé dans chacune des émissions.

Toujours belle « , » Ta tenue est top « , » Je t’aime Tan, depuis que tu étais à Venga la Alegría « , » Avec tout ce que tu es belle, je t’aime « , » Beau ce ventre « , » Comme c’est beau « , » Amelia déjà vous voyez « , » Ami divin « , » Beau « , » Toujours divin « étaient quelques-uns des commentaires.

Il est à noter qu’il y a quelques jours après un prétendu veto de TV Azteca après être allée à Televisa, Tania Rincón est réapparue le matin «Venga la Alegría», où elle était pendant huit années consécutives et est partie en 2019.

Cependant, ce n’est qu’une vidéo qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, car malheureusement, elle remonte à quelques années, mais ce qui a vraiment attiré l’attention des utilisateurs, c’est que la répétition n’a été publiée que le vendredi 29 août dernier.

Cela peut vous intéresser: les bains de soleil Tania Rincon avec un maillot de bain deux pièces rouge audacieux