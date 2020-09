Ils emmènent la London Fashion Week à la campagne dans un défilé avec un esprit de résistance

▲ Les mannequins portaient les créations de la Britannique Paria Farzaneh, de la collection printemps-été.Foto .

Journal La Jornada

Lundi 21 septembre 2020, p. a12

La jeune créatrice britannique Paria Farzaneh a transporté hier le public de la London Fashion Week à la campagne dans un défilé inspiré par un esprit de résistance.

Farzaneh, 26 ans, a convoqué ses invités à Chilterns, une région montagneuse au nord-ouest de la capitale, pour présenter sa collection printemps-été 2021.

Dans un pré, les mannequins marchaient en groupe à travers un nuage de fumée, prêts à affronter les éléments, dans des vestes multi-poches et imprimé camouflage ou à capuche.

Ces derniers mois, le monde tel que nous le connaissions a connu une grande résistance, des chocs et une prise de conscience, a déclaré un communiqué de la firme, citant les conflits aux États-Unis et les incendies sur la côte ouest qui ont affecté les employés. du styliste.

En tant que marque et communauté, nous avons toujours cru en notre monde et ses habitants. Nous ne pouvons pas forcer les gens à changer d’avis et de croyances, mais nous pouvons planter la graine d’une nouvelle perspective, nous avons la possibilité de lancer le processus et de lancer la conversation, a ajouté la créatrice, fille d’immigrants iraniens.

Le designer turc Bora Aksu a affirmé que l’épidémie de coronavirus avait inspiré sa nouvelle collection, qui remonte à plus de 100 ans à la pandémie de grippe espagnole et à la fin de la Première Guerre mondiale.

Le défilé de mode d’Aksu vendredi était l’un des quatre qui ont eu lieu la semaine de Londres, contre 46 qui ont eu lieu l’année dernière.

Le designer a déclaré qu’après une période aussi isolée au début de l’année, en raison de la pandémie, il avait le sentiment que ne pas avoir de spectacle traditionnel aurait coupé cette touche humaine.