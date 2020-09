Peu de temps après une vitrine exclusive de PS5, dans lequel il est très probable que les prix et les dates de la console seront confirmés, Amazon Japon filtre informations précieuses par erreur. Le magasin aurait révélé le date de sortie sur PS5 le 20 novembre. Être?

Gizmodo Japan rapporte que la boutique Amazon de ce pays comprenait une série d’accessoires pour PS5 dans votre catalogue. Cette datée 20 novembre 2020. Cependant, peu de temps après la publication des accessoires avec tout et les dates, le site a supprimé les informations.

La date fixée par Amazon Japon pour les produits à vendre se réfère uniquement aux accessoires PS5 et non à la console. Même ainsi, le 20 novembre peut faire référence à la date officielle de Lancement de la PS5car il est peu probable que les accessoires soient mis en vente avant la console.

Guerre de console

Cette fuite survient quelques jours après que Microsoft a annoncé les prix et les dates de lancement de Xbox Series X et Xbox Series S, prévu pour le 10 novembre prochain. Certaines sources indiquent que la PS5 aurait un prix plus élevé et, après l’annonce de Microsoft, elle aurait drastiquement baissé ses prix. Si les rumeurs et les fuites indiquent quoi que ce soit, c’est que la console de Sony pourrait avoir une date de lancement très proche de celle de sa concurrence, en novembre de cette année. juste à temps pour les vacances!

Enfin, tout indique que ce sera le 16 septembre prochain, en cas de Play Station axé exclusivement sur la PS5 et ses titres à venir, faites-nous savoir la date de sortie officielle. Alors soyons forts: il ne reste plus que trois jours …