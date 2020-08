Ils montrent Kimberly Loaiza dans le top mondial Tik tok | Instagram

Connu sous le nom de « La Lindura Mayor », le youtuber, mannequin et tik toker Kimberly Loaiza est devenue en moins d’un an l’une des célébrités les plus suivies sur Tik tok à travers le monde, l’interprète de « Don’t be jalous » est à la 25e place du top 50 mondial .

C’est justement Juan de Dios Pantoja qui a partagé la nouvelle sur son compte Instagram en se sentant très fier de Kimberly loaiza maman de Kima sa fille.

C’est à travers une vidéo dans leurs histoires sur l’application que Juan de Dios Pantoja a partagé la nouvelle, montrant un article Internet dans lequel il affichait fièrement une liste des personnalités qui avaient le plus d’abonnés dans le TIC Tac, l’un d’eux était par coïncidence membre de Jukilop.

L’interprète de « Táctica » a invité ses partisans à rechercher ledit article, il a montré une partie du titre pour le faire, la liste était des noms entre les personnes physiques et les personnes morales (entreprises) qui comptaient au moins 19 millions 700 mille adeptes en TIC Tac.

Loaiza est pratiquement à « mi-chemin » pour entrer dans le top 10 des célébrités ayant le plus grand nombre de followers sur l’application.

Actuellement le numéro un avec 81 millions 200 mille followers est pour Charli D’Amelio qui est originaire des États-Unis, est une danseuse et célébrité américaine, son compte a été ouvert en 2019 et cette année il est devenu le plus suivi sur la plateforme.

Il y a seulement quelques mois Kimberly loaiza Elle est entrée dans l’application et en peu de temps elle a commencé à avoir des millions de followers grâce à ses autres réseaux sociaux, Instaram, Twitter et aussi sa chaîne YouTube, où elle a invité ses fans à la suivre sur son compte. TIC Tac.

Ses vidéos sont assez divertissantes, grâce à cela nous avons réalisé qu’elle est aussi une très bonne actrice, même si bien sûr pour lancer une vidéo en TIC Tac Vous devez d’abord pratiquer l’audio ou les mouvements que vous ferez pour la chorégraphie, malgré que Loaiza ait plutôt bien fait à ce jour.

Kimberly a réussi en si peu de temps à vaincre de grandes personnalités du monde pour son compte est une source de grande fierté non seulement pour elle mais aussi pour ses followers qui l’ont toujours soutenue comme son partenaire à l’époque et bien qu’à ce jour Aujourd’hui, ils ne l’ont pas officialisé, ils ne sont pas revenus en couple, Juan de Dios continue de la soutenir dans tous les projets auxquels elle participe.

Parler de l’équipe Jukilop Ils ont récemment sorti ensemble une chanson intitulée « Bye bye », pendant environ cinq mois qu’ils ne se sont pas vus sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos ou d’apparaître sur des photos.

La vidéo officielle est devenue une tendance immédiatement lorsque la publicité a été lancée sur les réseaux sociaux de Pantoja et de Loaiza, à partir de ce jour, Juan de Dios a commencé à apparaître dans TIC Tac Avec Kimberly, ils ont à nouveau enregistré des vidéos ensemble, ces réseaux sociaux ont expiré et ils ont commencé à avoir beaucoup plus de succès qu’ils ne l’avaient déjà fait.

Les parents de l’adorable Kima Sofia Ils forment une très bonne équipe ensemble, et bien qu’il y a quelques mois, ils aient apparemment eu un fort conflit, nous avons réalisé ces derniers jours qu’ils n’avaient jamais eu de ressentiment l’un pour l’autre, en raison du conflit, ils ont commencé à sortir de la nouvelle musique qui convenait au situation qu’ils traversaient.

C’est quelque chose de très agréable que votre partenaire ou le père de votre fille continue de vous soutenir dans les projets sur lesquels vous travaillez et soit heureux pour vous, en plus de chercher un moyen de toujours vous soutenir.

